«Я готов воевать». Зеленский посылает сигнал за океан

Президент Украины Владимир Зеленский намерен продемонстрировать Западу готовность идти на обострение конфликта на Донбассе, о чем свидетельствует ряд законодательных инициатив правящей партии.Об этом в своем видеоблоге заявил экономист Максим Гольдарб.«Коллаборантами в подготовленном проекте закона (а закон подготовили в офисе президента «зеленые слуги») там называют любых граждан Украины, которые считают, что с Россией лучше иметь худой мир чем хорошую войну. Это – еще один такой маячок, которым Зеленский машет перед Вашингтоном, говорит: ну возьмите меня, я готов, я – не Порошенко, я доведу до конца. Я боюсь, что «до конца» в нашем конкретном случае является милитаризация страны, дальнейшее прекращение каких бы то ни было мирных потуг.Смотрите – Резников назначен Зеленским для установления мира на Донбассе, для урегулирования конфликта, Кравчук, этот старый хитрожопый лис. Они работают не для достижения мира, это слишком очевидно. Донбасс именно этих не интересует люди на Донбассе – не интересуют. Они работают на дальнейший раздрай, на ухудшение ситуации, на разжигание конфликта. Это видно по их месиджам, по их действиям. Но я сейчас не об этих двух.По-видимому, «зеленое» окружение готово пойти на вещи, которые будут очень похожи на откровенные военные действия, на откровенный военный конфликт. Для этого сегодня принимаются (опять же, по инициативе Зеленского и его «зеленых» слуг) законопроект об усилении ответственности за неявку на призывные пункты, упрощается порядок призыва резервистов.Кто-то скажет – это для того, чтобы всех правых радикалов, которые ксивы АТОшников пополучали как можно быстрее в кучу собрать и отправить окопы рыть. Это – слишком близкий прицел, дальний прицел другой.Этим законопроектом Зеленский абсолютно незаконно и необоснованно неконституционно дает право полицейским без решения суда насильно приволакивать в военкомат юношей для того, чтобы отправить их дальше в армию. Все это делается для того, чтобы государственная машина могла как можно проще, как можно быстрее, бескомпромиссно, безапелляционно поставить под ружье максимальное количество украинских мужчин.Зеленский отлично понимает, что украинцы не будут за «95 квартал» воевать, что ему не верят, что не верят во всю патетику, которая из него исходит потому что слишком много фальши, слишком много неоткровенного и нечестного и обманного уже было сделано и мы его окружением за это время. Они это понимают. Поэтому они хотят путем принятия подобного закона максимально упростить порядок загона людей в армию.А, скажите, зачем загонять людей в армию, когда ты покупаешь у соседнего государства электроэнергию, ты ведешь с ним торговлю, покупаешь уголь, покупаешь ядерное топливо. Рассказываешь о том, что у тебя гибридная война, но на самом деле ведешь максимально возможную торгово-экономическую деятельность не говорят ли подобные при приготовлении милитаристские, что президент посылает за океан сигнал: «Я готов если нужно воевать, я готов сделать все, что не сделал Порошенко, я лучше, я не связан никакими отношениями коммерческими с соседней страной, я готов выполнить любую задачу», – сказал Гольдарб.