«Я горжусь»: Порошенко нашёл свою заслугу в ударе «Байрактара» по Донбассу • 158 • Украина

Экс-президент Украины, ныне возглавляющий партию «Европейская Солидарность» Петро Порошенко решил попиариться на теме первого боевого применения ударных беспилотников «Байрактар». В эфире одного из украинских телеканалов Порошенко рассказал о своей заслуге и заявил, что давно нужно было бить по Донбассу этими беспилотниками.



«Я горжусь тем, что в своё время мы прорвали блокаду и в результате моих переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Турции, мы получили не только контракт на Bayraktar. Кстати, по этому поводу против меня было возбуждено Зеленское дело…



Уже потом Bayraktar доказали свою чрезвычайно высокую эффективность во время войны в Нагорном Карабахе. Мы говорим о том, что Bayraktar способны использовать разные боеприпасы», — нахваливал себя в эфире бывший президент.



При этом он заявил, что у Украины есть полное право на применение ударных «Байрактаров» на Донбассе, и это не является нарушением подписанных в своё время самим Порошенко Минских соглашений.



Напомним, впрочем, что в Германии сразу же заявили, что считают иначе, а Франция осудила Украину за удары противоречащими мирным договорённостям беспилотниками.



Однако оценка со стороны стран — гарантов Минских соглашений для Порошенко является буквально пустым звуком.



«Применение „Bayraktar“ не является нарушением Минских соглашений. А вот использование артиллерийских орудий высокого калибра, которые применялись против нас, запрещено Минскими соглашениями. Я хочу подчеркнуть, что это как раз и есть принуждение к выполнению Минских соглашений.



В своё время, когда мы получили первые „Джавелины“, у нас постоянно на позиции с той стороны выезжали российские танки. И только слухи о том, что на вооружении украинских Вооружённых сил могут быть „Джавелины“, сразу же вызвали волну отказов водителей российских танков вообще выходить на позиции», — потчует байками украинцев бывший президент.



К этому он добавил рассуждения о том, что Украине следовало гораздо раньше начать применение «Байрактаров» на Донбассе.



«Давно это нужно было делать, потому что Bayraktar находятся на нашем вооружении ещё с моих времен. И я думаю, сейчас правильно говорит начальник Генерального штаба, что это будут применять регулярно в случае нарушения Минских соглашений и применения запрещённых систем против украинских ВСУ», — высказался Порошенко.



«Враг должен понимать, что с воздуха на них упадет небесная кара Вооружённых сил Украины», — подчеркнул также он.



Кроме того экс-глава «незалежной» заявил, что часто бывая «на фронте», знает, что армии Республик постоянно якобы используют дроны для сброса на позиции ВСУ гранат, уничтожая и выводя из строя украинских военных.



По словам Порошенко, «Украина в своём праве использовать те „Байрактары“, которые усилили мощь ВСУ».



«И каждый, кто выходит против Украины, должен чётко понимать, что наказание или реакция будет неотвратимой. И может тогда они не будут убивать украинцев. Я полностью поддерживаю позицию Вооружённых сил», — подытожил свою речь экс-президент.

Экс-президент Украины, ныне возглавляющий партию «Европейская Солидарность» Петро Порошенко решил попиариться на теме первого боевого применения ударных беспилотников «Байрактар». В эфире одного из украинских телеканалов Порошенко рассказал о своей заслуге и заявил, что давно нужно было бить по Донбассу этими беспилотниками.«Я горжусь тем, что в своё время мы прорвали блокаду и в результате моих переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Турции, мы получили не только контракт на Bayraktar. Кстати, по этому поводу против меня было возбуждено Зеленское дело…Уже потом Bayraktar доказали свою чрезвычайно высокую эффективность во время войны в Нагорном Карабахе. Мы говорим о том, что Bayraktar способны использовать разные боеприпасы», — нахваливал себя в эфире бывший президент.При этом он заявил, что у Украины есть полное право на применение ударных «Байрактаров» на Донбассе, и это не является нарушением подписанных в своё время самим Порошенко Минских соглашений.Напомним, впрочем, что в Германии сразу же заявили, что считают иначе, а Франция осудила Украину за удары противоречащими мирным договорённостям беспилотниками.Однако оценка со стороны стран — гарантов Минских соглашений для Порошенко является буквально пустым звуком.«Применение „Bayraktar“ не является нарушением Минских соглашений. А вот использование артиллерийских орудий высокого калибра, которые применялись против нас, запрещено Минскими соглашениями. Я хочу подчеркнуть, что это как раз и есть принуждение к выполнению Минских соглашений.В своё время, когда мы получили первые „Джавелины“, у нас постоянно на позиции с той стороны выезжали российские танки. И только слухи о том, что на вооружении украинских Вооружённых сил могут быть „Джавелины“, сразу же вызвали волну отказов водителей российских танков вообще выходить на позиции», — потчует байками украинцев бывший президент.К этому он добавил рассуждения о том, что Украине следовало гораздо раньше начать применение «Байрактаров» на Донбассе.«Давно это нужно было делать, потому что Bayraktar находятся на нашем вооружении ещё с моих времен. И я думаю, сейчас правильно говорит начальник Генерального штаба, что это будут применять регулярно в случае нарушения Минских соглашений и применения запрещённых систем против украинских ВСУ», — высказался Порошенко.«Враг должен понимать, что с воздуха на них упадет небесная кара Вооружённых сил Украины», — подчеркнул также он.Кроме того экс-глава «незалежной» заявил, что часто бывая «на фронте», знает, что армии Республик постоянно якобы используют дроны для сброса на позиции ВСУ гранат, уничтожая и выводя из строя украинских военных.По словам Порошенко, «Украина в своём праве использовать те „Байрактары“, которые усилили мощь ВСУ».«И каждый, кто выходит против Украины, должен чётко понимать, что наказание или реакция будет неотвратимой. И может тогда они не будут убивать украинцев. Я полностью поддерживаю позицию Вооружённых сил», — подытожил свою речь экс-президент. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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