″Я эту фамилию уже знаю″: Генпрокурор Украины скрыл данные убийцы активистки Гандзюк

В интервью украинскому телеканалу генпрокурор Незалежной Юрий Луценко заявил, что ему уже известны данные убийцы активистки Екатерины Гандзюк. ″Я эту фамилию уже знаю″, - отметил генпрокурор Украины, однако скрыл информацию, добавив, что фамилию озвучат, когда будут доказательства.

На Украине продолжается расследование жестокого убийства местной активистки - чиновницы Екатерины Гандзюк. На женщину напали, облив кислотой. Спустя полгода она умерла в больнице от полученных ожогов.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью Пятому каналу сообщил, что уже знает фамилию убийцы активистки Гандзюк, однако скрыл эти данные, заявив, что пока не время сообщать эту информацию.

″Следствие назовет, - пошел на попятную Луценко, отвечая на просьбу корреспондента назвать убийцу чиновницы. - Фамилия будет озвучена тогда, когда у следователя прокуратуры будет достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю″.