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″Я эту фамилию уже знаю″: Генпрокурор Украины скрыл данные убийцы активистки Гандзюк
30 декабря 2018, 13:09 • 112 • В мире
В интервью украинскому телеканалу генпрокурор Незалежной Юрий Луценко заявил, что ему уже известны данные убийцы активистки Екатерины Гандзюк. ″Я эту фамилию уже знаю″, - отметил генпрокурор Украины, однако скрыл информацию, добавив, что фамилию озвучат, когда будут доказательства.
На Украине продолжается расследование жестокого убийства местной активистки - чиновницы Екатерины Гандзюк. На женщину напали, облив кислотой. Спустя полгода она умерла в больнице от полученных ожогов.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью Пятому каналу сообщил, что уже знает фамилию убийцы активистки Гандзюк, однако скрыл эти данные, заявив, что пока не время сообщать эту информацию.
″Следствие назовет, - пошел на попятную Луценко, отвечая на просьбу корреспондента назвать убийцу чиновницы. - Фамилия будет озвучена тогда, когда у следователя прокуратуры будет достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю″.
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