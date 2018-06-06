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«Я дозвонился Путину»: как изменилась жизнь героев Прямой линии-2017 за год

06 июня 2018, 02:54  •  33 • В России

«Прямая линия с Владимиром Путиным» за годы своего существования стала своего рода энциклопедией русской жизни. Где еще вся страна может узнать, что на Крайнем Севере люди десятилетиями живут в строительных вагончиках, а в портах Дальнего Востока не знают, куда деваться от угольной пыли? Люди звонят президенту, когда уже никто на местном уровне не может или не хочет помочь. Звонят в надежде на тот самый «волшебный пендель», после которого все, наконец-то, заработает так, как нужно.

Накануне очередного общения Владимира Путина с народом мы вспомнили, откуда пришли самые острые вопросы в прошлом году, и узнали, решены ли озвученные проблемы.

Село Краснокумское, Ставропольский край

Вопрос: Из-за наводнения дом лопнул полностью, трескаются стены, все отсырело. За справки просят 15 тысяч рублей, это очень большая для нас сумма. Никаких выплат мы не получили. Почему?

Из-за наводнения дом лопнул полностью

Ответ президента: Это очень странно, потому что Федерация перечислила деньги в Ставропольский край. 10 тысяч рублей должно быть выделено на оперативную поддержку, 50 тысяч — на частичную потерю имущества, 100 тысяч — на полную утрату. И справки власти должны собрать бесплатно! Надеюсь, губернатор уже сегодня будет у вас.

Что стало: Валентину Саковскую в Краснокумской прозвали спасительницей. После ее звонка на «Прямую линию» выдача справок пошла как по маслу, все пострадавшие получили материальную помощь и жилищные сертификаты.

- Государство выплатило нам 1 миллион 720 тысяч рублей, - говорит Валентина. - Этого хватило не только на покупку дома, но и самых необходимых предметов быта. А мебель оставили бывшие хозяева. Новый дом выбирали с высоким цоколем, чтобы в случае наводнения было больше шансов на спасение личных вещей

Находка, Приморский край

Вопрос: В порту перегружают уголь открытым способом, город задыхается от угольной пыли. Как жить?

Ответ: Отреагируем так, чтобы ущерб людям и экологии был минимизирован.

Что стало: На следующий день после «Прямой линии» в порту Находки появился первый датчик контроля загрязнения воздуха, а грузовые компании обязали тратить деньги на озеленение. Осенью новый губернатор Приморья Андрей Тарасенко встречался с портовиками, и те пообещали потратить ему миллионы рублей на защитные экраны и поливочные пушки. Но жители Находки считают, что полностью проблема не решена.

— Меры предприняты, но они пока малоэффективны, — говорит находкинец Иван Боль (именно его сын-школьник задал вопрос Путину про угольную пыль). — Горожане выступают за перевалку угля закрытым способом.

Первый закрытый угольный терминал в Находке должен появиться в 2020 году. Соглашение об этом было подписано несколько дней назад на Петербургском экономическом форуме.

Ижевск

Вопрос: Летом зимой в квартирах очень сыро, зимой — очень холодно. Боимся, что потолок обрушится на людей. Дом признали аварийным, но расселят только в 2029 году. Как прожить эти 12 лет?

Ответ: 12 лет — это чушь, конечно. Переселение аварийного жилья в стране идет неплохими темпами, но так переносить сроки на десятилетия — неприемлемо. Приеду к вам и посмотрю, что происходит.

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Владимир Путин приехал в барак, где проживала задавшая вопрос Анастасия Вотинцева, уже через 12 дней. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Что стало: Владимир Путин приехал в барак, где проживала задавшая вопрос Анастасия Вотинцева, уже через 12 дней. Президент поручил расселить аварийный дом до конца года, а ижевчанке подарил путевку в сочинский санаторий. В конце декабря молодая женщина и ее сестра, ютившиеся с тремя детьми в одной комнате, получили по квартире в новостройке. Барак на улице Чапаева уже снесли. Вот только соседние аварийные дома почему-то не тронули.

Остров Ольхон, Байкал, Иркутская область

Вопрос: Дорога от парома до поселка отвратительная, воду пьем только из скважины. А все потому что по экологическому законодательству здесь ничего нельзя строить — у нас Прибайкальский национальный парк. Помогите.

Ответ: Все должно быть в рамках разумного. Нужно вносить изменения в законы, которые обеспечат цивилизованную деятельность людей на экологических территориях.

Что стало: Проект дороги на острове Ольхон разработан, он должен пройти экспертизу до июля 2019 года. Иркутская область направила предложения по внесению изменений в федеральный закон «Об охране озера Байкал». Генпланы населенных пунктов в экологической зоне будут пересмотрены.

Орёл

Вопрос: Почему федеральным льготникам не выдают лекарства в полном объёме? Добиваемся жизненно необходимых препаратов через суды.

Ответ: Деньги на федеральных льготников выделены в полном объеме. Это сбои, которые связаны исключительно с несвоевременными закупками и проведением тендеров. Мы обязательно проверим.

Что стало: Инвалид первой группы Ксения Ставцева, пожаловавшаяся президенту, довольна — Владимир Владимирович не подвел.

— Теперь жаловаться не на что. Я обеспечена всеми лекарствами. Некоторые из них выдают на три месяца вперед. Это очень удобно и избавляет от походов в поликлинику за рецептами, — рассказала она.

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После своего звонка Путину Ксения решила заняться общественной работой. Она снова будет пытаться дозвониться президенту и задать вопрос о мизерных пособиях по уходу за инвалидом.

Ксения Ставцева

Санкт-Петербург

Вопрос: Какое будущее будет у Балтийского завода в связи с планами по дальнейшему освоению Арктики?

Ответ: Работы хватит. Таких атомных ледоколов, которые вы делаете, в мире нигде нет. Неуклюжие попытки приватизировать предприятие в прошлом. Коллектив не только сохранится, но будет развиваться.

Что стало: Весной 2018 года на Балтийском заводе начались испытания сверхмощного ледокола нового типа под названием «Арктика». Начата постройка еще двух одноклассников «Арктики» — «Сибири» и «Урала».

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- Я вижу положительные сдвиги после разговора с президентом, - говорит ветеран Балтийского завода Юрий Рыжов. — Уже говорят о том, что мы получим еще два заказа, как нам и обещали. Персонал набирается, на предприятии стало больше народу.

Ветеран Балтийского завода Юрий Рыжов

Нягань, Ханты-Манскийский автономный округ

Вопрос: В округе работает программа расселению вагон-городков, но она растянута по времени. Я в этих суровых условиях вырастила двоих детей. До каких пор люди на Севере будут жить в таких условиях?

Ответ: Проблема заключалась в том, что вагон-городки и жильем-то не считаются. Тем не менее программа такая была создана. Нужно точно понимать масштаб беды, сколько людей, живущих в вагончиках, нуждаются в расселении. Дам поручение посчитать все, как следует.

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Что стало: Обратившаяся к главе государства Энжи Сорокина по-прежнему живет в вагончике.

- Сразу после прямой линии приезжал и мэр города, и представители Следственного комитета, — рассказала женщина «Комсомолке». — В том же году было выделено порядка 400 млн рублей. Четыре вагон-городка, вроде как, начали готовить к расселению. Мы стоим в очереди двадцатыми. Всего будут расселять 27 объектов.

В мэрии Нягани ситуацию прокомментировали следующим образом: «Расселение вагон-городка идет по графику. В 2019 году семья Сорокиных получит комфортное жилье».

Челябинск

Вопрос: Много лет пользуюсь садовым домиком на своей даче. Нарушений не было. Но в 2014 году вышло постановление, что охранная зона у газопровоодов увеличивается со 100 до 150 метров. Из-за этого мой домик попал под снос. Какой закон нас защитит?

Ответ: Считаю, что закон надо изменить, а людей оставить в покое. Можно не разрешать новых зданий в 150-метровой зоне, но тех, кто уже построился в 100-метровой зоне, не трогать.

Что стало: Домик Светланы Романовой стоит. Но это пока: нет решения суда о сносе. Есть подозрение, что газовики просто опасаются идти против женщины, дозвонившейся Путину. Ведь хозяева четырех домиков по соседству уже ждут исполнения приговора: они получили уведомления о демонтаже жилья.

Домик Светланы Романовой стоит. Но это пока: нет решения суда о сносе

— Мы предложили Светлане альтернативы, — рассказали в челябинском Минстрое. — Например, другой участок — в три раза больше. Он ее не устроил, поскольку далековато туда ездить. Предложили передвинуть домик в границах ее же участка, чтобы он не попал под зону в 150 метров. Но теперь хозяйка не хочет проводить межевание участка. Будем искать третье решение.

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