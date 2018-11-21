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«Я давно знал, что так будет»: Трамп заявил, что президентство стоило ему «целого состояния»
21 ноября 2018, 03:09 • 63 • Политика
Дональд Трамп заявил, что пребывание на посту президента США стоило ему существенных финансовых потерь. Будучи национальным лидером он не может одновременно заниматься также еще и своим бизнесом, пояснил миллиардер. «Президентство стоило мне целого состояния, и я нормально к этому отношусь, я давно знал, что так будет», - отметил Трамп.
Об этом заявил президент Трамп в минувший вторник, выступая на лужайке перед Белым домом. Он добавил, что не заключает сейчас сделок, а вкладывает все усилия в развитие страны.
Он отметил, что когда-нибудь расскажет, сколько конкретно денег потерял в период своей президентской каденции.
Напомним, до избрания президентом Дональд Трамп заявлял, что его состояние равняется 10 миллиардам долларов. По мнению ряда аналитиков, впрочем, эта цифра может быть несколько преувеличенной.
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