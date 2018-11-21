«Я давно знал, что так будет»: Трамп заявил, что президентство стоило ему «целого состояния»

Дональд Трамп заявил, что пребывание на посту президента США стоило ему существенных финансовых потерь. Будучи национальным лидером он не может одновременно заниматься также еще и своим бизнесом, пояснил миллиардер. «Президентство стоило мне целого состояния, и я нормально к этому отношусь, я давно знал, что так будет», - отметил Трамп.

Об этом заявил президент Трамп в минувший вторник, выступая на лужайке перед Белым домом. Он добавил, что не заключает сейчас сделок, а вкладывает все усилия в развитие страны.

«Я не занимаюсь заключением потрясающих сделок для себя, потому что мне теперь все равно», - пояснил американский лидер.

Он отметил, что когда-нибудь расскажет, сколько конкретно денег потерял в период своей президентской каденции.

Напомним, до избрания президентом Дональд Трамп заявлял, что его состояние равняется 10 миллиардам долларов. По мнению ряда аналитиков, впрочем, эта цифра может быть несколько преувеличенной.