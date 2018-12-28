«Я была просто в ступоре»: переселенка из Донбасса столкнулась с трудностями при оформлении временного проживания в РФ

Переселенка из Донбасса Юлия Буряк второй год пытается оформить разрешение на временное проживание (РВП) в России, хотя её муж — россиянин, а бабушка родилась в Орловской области. В 2017 году девушка не успела получить результаты экзамена по русскому языку, и ей пришлось уехать обратно в зону конфликта в связи с истечением срока регистрации. Сейчас она предприняла вторую попытку подать документы и вновь столкнулась с трудностями. При оформлении медицинских бумаг нарколог чуть не отправил Буряк за справкой в зону боевых действий. Впрочем, девушке всё же удалось подать документы на РВП. Как разъяснили RT в МВД, в случае положительного решения по этому вопросу и получения вида на жительство Буряк может рассчитывать на оформление гражданства в упрощённом порядке.

Впервые о переезде в Россию Юлия Буряк задумалась летом 2014 года, когда на её родную Макеевку начали падать первые снаряды. Однако покинуть родной дом она тогда не решилась: девушка надеялась на скорое завершение конфликта на востоке Украины, кроме того, она не хотела оставлять пожилых родителей в одиночестве.

«Весь конфликт я прожила в своём доме в Красногвардейском районе, в восьми километрах от донецкого аэропорта, — вспоминает она. — По моей улице били конкретно, бьют, в общем-то, и сейчас во время обострений. Там до сих пор много разрушенных зданий».

Через три года после начала боевых действий её планы кардинально поменялись. Девушка познакомилась со своим будущим мужем, гражданином РФ Русланом Магоновым, родившимся в Донецкой области.

Пара решила перебраться в город Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа, где проживали родители Руслана. В марте 2017 года они прибыли в Россию и уже через два месяца поженились.

После свадьбы девушка начала собирать документы для получения разрешения на временное проживание на территории РФ (РВП). Ей необходимо было сдать экзамены по русскому языку, истории и законодательству РФ. Для этого она вынуждена была поехать в другой город — Губкинский, находящийся в 100 километрах от Тарко-Сале.

После экзамена работы для вынесения оценок направляются в Москву, поэтому даже в случае успешной сдачи на оформление соответствующего сертификата может понадобиться продолжительное время.

Буряк, чья регистрация заканчивалась в конце июня 2017-го, опасалась, что результаты экзамена могут прийти слишком поздно. Она начала искать варианты получения статуса, который позволил бы ей на законных основаниях остаться на территории России и для которого не требуется упомянутый сертификат. Так, она подала документы в местную миграционную службу на предоставление временного убежища (ВУ), а не РВП, как планировала изначально. После этого ей продлили регистрацию до 25 августа.

Первые отказы

Параллельно с оформлением временного убежища Буряк также попыталась стать участницей госпрограммы по переселению соотечественников, действующей на территории Ямала. В случае успеха она могла рассчитывать на получение российского гражданства в упрощённом порядке.

Однако в этот раз её постигла неудача. Среди обязательных требований было наличие трёхлетнего опыта работы по специальности за последние пять лет, которого у девушки не было.

До войны Буряк, имеющая диплом менеджера и финансиста, проработала около пяти лет в банковской сфере. Весной 2014-го финансовые учреждения, оказавшиеся на неподконтрольной Украине территории, закрылись. Так девушка потеряла не только свою работу, но и вообще возможность трудиться в этой сфере.

22 августа Юлии Буряк пришёл отказ в предоставлении убежища. В мотивировочной части решения МВД указывалось, что по российскому законодательству при наличии супруга-россиянина ей нужно было подавать заявление только на РВП.

По словам девушки, чиновники, знавшие о её семейном статусе, не предупредили её, что по закону она не могла получить временное убежище. Её положение также сильно осложнилось тем, что отказ был получен всего за три дня до истечения разрешённого срока пребывания на территории РФ.

Для того чтобы не нарушить миграционное законодательство, Буряк была вынуждена срочно вернуться на территорию ДНР. Первоначально она планировала вскоре поехать обратно в Россию, однако из-за тяжёлой болезни матери ей пришлось задержаться в Макеевке.

«На бумаге получить статус довольно просто: тебе надо подать документы и получить ответ. По факту мне приходилось буквально клещами вытаскивать из чиновников каждое слово, любую информацию о том, что мне надо было делать, — сетует девушка. — Я жена гражданина России, моя бабушка родилась и жила в Орловской области. В итоге меня едва не депортировали».

Специалисты Главного управления по вопросам миграции МВД России пояснили RT, что Юлия Буряк имеет основания на получение российского гражданства в упрощённом порядке, однако для этого ей необходимо сначала всё-таки получить РВП, а потом и вид на жительство.

© Фото из личного архива

«Учитывая наличие у Буряк Ю.В. бабушки, ранее постоянно проживавшей на территории Орловской области, в случае признания её носителем русского языка в соответствии со статьёй 33.1 Федерального закона она вправе обратиться с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке на основании статьи 14 Федерального закона», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, согласно российскому законодательству, спустя три года с момента заключения брака с гражданином РФ девушка сможет получить российский паспорт на льготных условиях. Для этого, правда, ей тоже придётся сначала оформить вид на жительство.

Документы поданы

В декабре 2018 года Буряк вернулась в Тарко-Сале и вновь обратилась в местную миграционную службу. После первой неудачной попытки девушка не ожидала лёгкой прогулки по кабинетам местных чиновников, однако новые трудности возникли значительно раньше, чем она рассчитывала.

Ещё в прошлом году Юлия собрала полный пакет документов для оформления РВП, в том числе сертификат об успешной сдаче того самого экзамена. Однако для подачи заявления ей было необходимо снова получить медицинские документы. Во время прохождения осмотра у нарколога от девушки потребовали справку, что она не стоит на учёте у нарколога и психиатра по месту жительства в Донбассе.

Когда Буряк попыталась возразить, что её дом находится в зоне боевых действий за пять тысяч километров от Тарко-Сале, ей сказали, что в противном случае ей придётся лечь в психиатрическое отделение местной больницы на 28-дневное обследование.

«Я была просто в ступоре. Полтора года назад я получила те же документы без каких-либо проблем. Никто и не вспоминал тогда про Макеевку, — негодует девушка. — Я рассказала об этом свекрови, и она пошла разбираться к главврачу. После этого мне сразу выдали все справки. К сожалению, здесь всё работает только таким образом. Устроишь скандал — и что-то начинает получаться».

В последнюю неделю уходящего года — уже после запроса RT в МВД — Юлии всё-таки удалось подать необходимые документы на РВП в миграционную службу Тарко-Сале.

Тем не менее она опасается, что на этом трудности на её пути к российскому паспорту не закончились. По словам Буряк, многие её знакомые беженцы из ДНР не получили за годы жизни в России даже разрешения на временное проживание.