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«Я был в числе первых»: как заключённые прививаются от коронавируса в местах лишения свободы

24 марта 2021, 15:30  •  141 • В России
В конце февраля в России стартовала массовая вакцинация заключённых от коронавирусной инфекции. По данным ФСИН, на сегодняшний день привиться можно в 51 территориальном органе, около 10 тыс. осуждённых уже получили вакцину. RT удалось посетить тульскую ИК-2 и посмотреть, как борются с пандемией в местах лишения свободы.
 
  • Вакцинация в тульской ИК-2

В конце февраля в России в исправительных колониях стартовала массовая вакцинация заключённых от коронавирусной инфекции. Как объяснили RT во ФСИН, перед службой поставлена цель — привить от COVID-19 не менее 60% осуждённых, чтобы выработать коллективный иммунитет. RT посетил тульскую колонию и посмотрел, как проходит вакцинация.

«Никого из осуждённых не потеряли»

Год назад тульская исправительная колония №2 общего режима попала в сводки новостей. Правозащитники заявили, что в учреждении может вспыхнуть эпидемия коронавируса, потому что в ИК из московского СИЗО-2 («Бутырка») перевели 120 человек, у 11 из которых якобы были выявлены симптомы заболевания. 

  • © RT

Впрочем, по словам замначальника Федерального казенного учреждения здравоохранения медико-санитарная часть №71 ФСИН России полковника внутренней службы Елены Корнеевой, проблем удалось избежать.

Офицер рассказала, что на базе филиала туберкулезной больницы было открыто отделение ПЦР-диагностики, где проводили исследования для больных с признаками ОРВИ и тех, кто находился в контакте с осужденными, у которых подтвердился COVID-19

«Люди болели, но особо тяжёлых и даже средней тяжести больных не было. Только в лёгкой форме и носители, у которых течение болезни протекало бессимптомно. Все вышли из этой ситуации живые, здоровые. То есть, мы никого не потеряли из осуждённых», —  подчеркнула Корнеева.

Она отмечает, что риски распространения вируса были высоки, учитывая, что люди в учреждении живут скученно. Но благодаря санитарно-противоэпидемическим мероприятия и своевременной диагностике и изоляции больных, эпидемии удалось избежать. 

Помимо этого, по её словам, в колонии сформировали достаточный запас лекарств, чтобы успешно бороться с новым вирусом. 

Впрочем, ограничения в связи с пандемией коронавируса не обошли колонию стороной. Как и в других учреждениях ФСИН, в ИК перестали предоставлять осуждённым длительные и краткосрочные свидания, запретили передачи и посылки. 

Сейчас колония уже начинает жить своей обычной жизнью. С конца прошлого года заключённые снова могут получать посылки, с февраля этого года возобновлён приём передач, а с 18 марта осуждённым разрешили краткосрочные свидания. 

«Конечно, это не длительное, где на трое суток можно забыть о том, что ты зек, но всё же можно снова посмотреть в глаза близкому человеку», — рассказывает один из заключённых. 

Сто человек в день

1 марта в колонии началась вакцинация осуждённых. Прививают заключённых Спутником V, который доставляют доставляют в термоконтейнерах, а затем размораживают. 

Как отмечают представители тульского УФСИН, за три недели в учреждении прививки сделали почти 800 человек, что составляет более 60% от всех осуждённых, содержащихся в колонии. 

  • © RT

Как отмечает Корнеева, вакцинация в местах лишения свободы, как и везде, — дело сугубо добровольное, поэтому медикам пришлось вести разъяснительную работу — рассказывать, что такое коллективный иммунитет.

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По её словам, сотрудники проводили лекции, размещали на информационных стендах в административных зданиях и отрядах листовки и плакаты.

Порядок получения прививки в колонии следующий. 

«Осуждённый, желающий привиться, должен прийти в санчасть и написать заявление и заполнить анкету, — поясняет Корнеева. — Затем его осматривает доктор, и при отсутствии противопоказаний он идёт в процедурный кабинет, где и получает вакцину. После чего в течение 30 минут заключённый остаётся в медицинской части на случай возникновения побочных реакций. Если таковых нет, отправляется в отряд». 

По словам врача, за день в колонии удавалось прививать до 100 человек. 

  • © RT

«Я был в числе первых, кто вызвался поставить себе прививку. Говорят, очень тяжёлые последствия от болезни. У меня не было сомнений, делать или не делать, я решил однозначно, что её нужно делать. Потому что не зря же наши придумывали вакцинацию. И она очень полезная. Я сразу же сделал её», — рассказывает RT осуждённый Николай Павлов.

По словам Павлова, не попади он в тюрьму в августе прошлого года, обязательно привился бы на воле.

«Стечения обстоятельств сложились так, что я не успел. Но, вот сразу подумал: если будут проводить для спецконтингента вакцинацию, то я в первых рядах пойду. И всем вам советую не отказываться, в этом нет ничего страшного, больного. Будет хуже, если вы этого не сделаете», — бодро советует Павлов.

  • © RT

Сергей Архангельский тоже пропал под стражу летом прошлого года. По его словам, он поставил прививку, «чтобы обезопасить себя и окружающих». Архангельский признаётся, что среди заключенных есть и противники вакцин.

«Как и везде, есть такие люди, кто в силу своего незнания противится. Но большинство — соглашаются. Никто никого не принуждает, каждый решает сам, нужно ли ему делать прививку», — говорит он.

Как объясняет Архангельский, часть осужденных решили выждать и посмотреть, что будет с первыми добровольцами. По его словам, они сделают прививку только когда убедятся, что вакцинация проходит хорошо и не вызывает осложнений.

По данным ФСИН, по состоянию на 22 марта 2021 среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных зарегистрировано 4 710 случаев заболевания COVID-19. Это порядка 0,98 % от числа всех, кого сейчас содержат в пенитенциарных учреждениях. При этом из заболевших уже полностью выздоровели 4 584 человека.

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