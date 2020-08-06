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"Я бы воевал": президент Белоруссии дал совет украинцам по Крыму

06 августа 2020, 16:10  •  122 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС
Батька не рассчитывает получить убежище в России
Президент Белоруссии заявил, что власти Украины должны бороться за Крым с оружием в руках, несмотря на возможные жертвы среди населения. По крайней мере, он бы поступил именно так. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
"Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легли!" – подчеркнул он.
Слова белорусского лидера привела в "Фейсбук" главред сайта "Гордон" Алеся Бацман, отметив, что цитирует "близко к оригиналу". Публикация самого интервью намечена на вечер 6 августа.
Помимо этого, Бацман рассказала, что Лукашенко не намерен бежать в Россию в случае проигрыша на выборах 9 августа: дескать, у него нет столько денег, сколько у сверженного в 2014 г. в Киеве Виктора Януковича. При этом Батька признал, что поддерживает отношения с бывшим президентом Украины, иногда общаясь по телефону.
Батька также гарантировал украинцам, что Россия никогда не сможет атаковать Незалежную с территории Белоруссии. И обещал поделиться итогами расследования по коронавирусу, который "ему подкинули".
Ранее стало известно, что Лукашенко в беседе с Гордоном сообщил о решении выдать Киеву нескольких задержанных в Минске граждан России.

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