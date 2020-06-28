Я бунтарь, который один раз уже поменял свою страну на красивую упаковку • 86 • Аналитика

Ну вот, голосование началось, и те, кто с упорством носорога встали против поправок к Конституции России, уже поняли, что встали они против ветра. Нет противников. Люди, не обращая внимания на эти «оплоты правды», голосуют. Это главное сегодня. Люди высказывают свое мнение. Пришло понимание того, что «я за это не голосовал, значит, и не буду виноват в случившемся потом», уже не проходит. Отсидеться не получается.





Как изменился политический климат в стране

Вы не заметили, как изменился политический климат в стране? Раньше, до начала агитации за поправки, было более или менее понятно, кто есть кто. Была группа ярых «западников», которые по привычке обмазывали грязью все наше и хвалили все «тамошнее», забугорное. Были те, кто был вроде против Запада, за Россию, но другую, с другой властью. Иного вариантов этих взглядов не было, но суть была проста. Мы против власти «ЕР» и Путина. Ну, и сторонники власти. Те, кто всегда «за».



Что лично я вижу сегодня? Неожиданно агитация за поправки или против поправок поделила страну по совершенно другому принципу. Уже совершенно не важно название партии или общественного движения. Уже не важно, что ты и как ты говоришь. Говорить мы научились красиво и доходчиво. Любо-дорого смотреть наши полит-шоу. Мнения на любой вкус и цвет. Но, по большому счету, все эти шедевры ораторского искусства уже никого не вдохновляют. Мы поняли разницу между словом и делом.



Мы разделились сегодня совсем по другому принципу. Посмотрите, сколько западных политиков высказалось по поводу российской конституции, сколько СМИ опубликовали материалы по этой теме. Сколько матерых аналитиков и лидеров партий перемывали косточки буквально каждой поправке. Запад взвыл от некоторых. И, по моему мнению, большинство лидеров Запада выступили против изменения либеральной конституции.



И вот тут-то всплыли интересные вещи уже в среде нашей политической элиты. Кто-то безоговорочно выступил «за». Кто-то горячо отстаивал свои варианты поправок, кто-то сразу встал на позицию «против». Вот она, та граница, которая сегодня разделила страну. Мы поделились на тех, кто против западного влияния и хочет жить в самостоятельной стране, и тех, кто за Запад. Как-то быстро стало видно, кто с нами, а кто на стороне наших противников.



Думаю, сторонников США как страны, просто умирающей от желания сделать Россию великой, осталось не так много. А вот сторонников точки зрения США на поправки, опять же уточню, российской конституции, у нас оказалось достаточно. Как-то не складываются у меня пазлы.



Поддерживаю точку зрения противника, но хочу счастья своим. Так не бывает. Ты чистый или грязный, большой или маленький…



О некоторых больших политических партиях и вспоминать не хочется. По старой, ещё советской, памяти это народные партии, за простого человека выступающие. И по привычке поддерживаемые частью народа. Но что произошло? Обидели бедных партийцев. Не приняли тех вариантов поправок, которые они хотели протолкнуть. И что дальше? А дальше прямо с красным знаменем в стан противников… Бывает и так.



Я уже был бунтарем и потерял страну

Я из того поколения, которое сегодня обвиняют в том, что именно оно развалило страну. Именно оно виновно в уничтожении СССР. Поэтому я имею право поделиться некоторыми мыслями с более молодыми коллегами, с теми, кто сегодня недоволен и хочет «весь мир насилья» разрушить. Тех, кто уже сейчас пишет мне, что после голосования, где им удалось увидеть пару-тройку «галочек» в графе «за» у других голосующих, им стало грустно за страну, грустно за её будущее.



То, что западные страны занимаются нами постоянно, ни для кого не секрет. Так было, так есть, так будет. Мы противники, конкуренты, враги. Что бы ни говорили политики и партийные лидеры. Количество ресурсов на планете ограничено. Кучка стран использует львиную долю этих ресурсов. Остальным достаются крохи. «Голодные» хотят получить больше. Но тогда «сытые» получат меньше. Желания жить хуже из-за недостатка этих самых ресурсов у «сытых» не наблюдается.



В СССР мы, молодежь, жили спокойной, вполне предсказуемой жизнью. Детский сад, школа, ПТУ или техникум, если с учебой не очень, институт после десятилетки, переезд в другой регион после получения диплома, создание семьи и жизнь, жизнь, жизнь… У нас даже граница становления взрослым была: «Ничего, вернется из армии человеком».



Мы ели хорошие продукты. Для сегодняшнего юноши, наверное, будет звучать дико, но бутылка пива в магазине не стояла больше трех дней. А самым главным «наполнителем» в колбасе была бумага… Наши девочки ходили в школу в кашемировых платьях. Да, это была школьная форма. Из натурального кашемира, коричневая такая, ветераны помнят. Мы занимались в бесплатных спортивных секциях, ходили в бесплатные кружки.



Мы были беспечны. И родители наши были беспечны. Но мы были такими же, как молодежь сегодня. Мы были недовольны! «Би-би-си» или «Голос Америки», которые мы слушали ради записи музыкальных новинок, нам рассказывали о том, как у нас плохо. И мы верили! Костюм из чистой шерсти за 150 рублей меня не устраивал. Моей мечтой были джинсы за 180-200 рублей. А все разговоры о том, что это роба, я считал глупостью…



Первые джинсы мне пошил друг. Из крашеного корда. Того самого, что используется при производстве автомобильных шин. Да и «достали» его именно на таком заводе. Джинсы в крапинку. Просто потому, что в материале была настоящая металлическая нитка…



Но мне говорил Сева Новгородцев о том, что я не свободен. Он был популярный ведущий того времени. Мне многие говорили, что я живу плохо, в перерывах между музыкальными композициями. Я разглядывал контрабандный «Плейбой», щеголял в «Levi Strauss»… У меня был американский полиэтиленовый пакет с рисунком ковбоя Мальборо! И у меня была трагедия, когда этот пакет кто-то чуточку порезал…



А потом была армия. Которая действительно вправила мне мозги. А миллионам других не повезло. Они так и остались молодыми, злыми, недовольными, готовыми в конфликтам. Если честно, то я до сих пор не могу понять как мы, хорошо образованные, сытые, живущие в квартирах со всеми удобствами, не знающие проблем с одеждой, учебой, отдыхом, имеющие перспективы в жизни, на это повелись…



Да, наверное, мы и правда разменяли свою страну на красивую упаковку и джинсы. Мы променяли свое будущее на мнимые свободы. Потому и стоит об этом помнить. Точнее, напоминать сегодняшним бунтарям. Не стоит разрушать то, что уже создано. На руинах не строят. Строят на специально подготовленной площадке. Нормальный хозяин никогда не разрушит то, что построено, если есть возможность доработать, модернизировать, усовершенствовать…



Закончить или продолжить

Скоро мы узнаем итог голосования. Будем модернизировать страну или опять ждать «трактор», который её просто уничтожит своим ковшом. Лично я уже потерял страну, которой был недоволен из-за отсутствия красивого пакета. Больше не хочу. Я больше не хочу жить так, как живут там. Я хочу жить так, как мне нравится.



Тогда, в советском прошлом, обмануть меня было легче. Я смотрел американские фильмы на советском «ВМ-12». Я смотрел западные журналы и слушал рассказы эмигрантов об их прекрасной жизни в Лондоне или Вашингтоне. Сегодня, в век информационных технологий, обманывать стало сложнее. Сеть позволяет при желании увидеть реальную жизнь там.



Да и возможностей посмотреть мир своими глазами сегодня множество. При желании можно всегда найти способ посмотреть Запад изнутри. Пожить там или вообще остаться, если этого захотелось. Но ломать свою страну не надо.



Пусть США останутся США, Франция Францией, Германия Германией, а Россия Россией… Молодость — это недостаток, который, к сожалению, быстро проходит. Когда-нибудь бунтари и свободолюбцы меня поймут. Ну вот, голосование началось, и те, кто с упорством носорога встали против поправок к Конституции России, уже поняли, что встали они против ветра. Нет противников. Люди, не обращая внимания на эти «оплоты правды», голосуют. Это главное сегодня. Люди высказывают свое мнение. Пришло понимание того, что «я за это не голосовал, значит, и не буду виноват в случившемся потом», уже не проходит. Отсидеться не получается.Вы не заметили, как изменился политический климат в стране? Раньше, до начала агитации за поправки, было более или менее понятно, кто есть кто. Была группа ярых «западников», которые по привычке обмазывали грязью все наше и хвалили все «тамошнее», забугорное. Были те, кто был вроде против Запада, за Россию, но другую, с другой властью. Иного вариантов этих взглядов не было, но суть была проста. Мы против власти «ЕР» и Путина. Ну, и сторонники власти. Те, кто всегда «за».Что лично я вижу сегодня? Неожиданно агитация за поправки или против поправок поделила страну по совершенно другому принципу. Уже совершенно не важно название партии или общественного движения. Уже не важно, что ты и как ты говоришь. Говорить мы научились красиво и доходчиво. Любо-дорого смотреть наши полит-шоу. Мнения на любой вкус и цвет. Но, по большому счету, все эти шедевры ораторского искусства уже никого не вдохновляют. Мы поняли разницу между словом и делом.Мы разделились сегодня совсем по другому принципу. Посмотрите, сколько западных политиков высказалось по поводу российской конституции, сколько СМИ опубликовали материалы по этой теме. Сколько матерых аналитиков и лидеров партий перемывали косточки буквально каждой поправке. Запад взвыл от некоторых. И, по моему мнению, большинство лидеров Запада выступили против изменения либеральной конституции.И вот тут-то всплыли интересные вещи уже в среде нашей политической элиты. Кто-то безоговорочно выступил «за». Кто-то горячо отстаивал свои варианты поправок, кто-то сразу встал на позицию «против». Вот она, та граница, которая сегодня разделила страну. Мы поделились на тех, кто против западного влияния и хочет жить в самостоятельной стране, и тех, кто за Запад. Как-то быстро стало видно, кто с нами, а кто на стороне наших противников.Думаю, сторонников США как страны, просто умирающей от желания сделать Россию великой, осталось не так много. А вот сторонников точки зрения США на поправки, опять же уточню, российской конституции, у нас оказалось достаточно. Как-то не складываются у меня пазлы.Поддерживаю точку зрения противника, но хочу счастья своим. Так не бывает. Ты чистый или грязный, большой или маленький…О некоторых больших политических партиях и вспоминать не хочется. По старой, ещё советской, памяти это народные партии, за простого человека выступающие. И по привычке поддерживаемые частью народа. Но что произошло? Обидели бедных партийцев. Не приняли тех вариантов поправок, которые они хотели протолкнуть. И что дальше? А дальше прямо с красным знаменем в стан противников… Бывает и так.Я из того поколения, которое сегодня обвиняют в том, что именно оно развалило страну. Именно оно виновно в уничтожении СССР. Поэтому я имею право поделиться некоторыми мыслями с более молодыми коллегами, с теми, кто сегодня недоволен и хочет «весь мир насилья» разрушить. Тех, кто уже сейчас пишет мне, что после голосования, где им удалось увидеть пару-тройку «галочек» в графе «за» у других голосующих, им стало грустно за страну, грустно за её будущее.То, что западные страны занимаются нами постоянно, ни для кого не секрет. Так было, так есть, так будет. Мы противники, конкуренты, враги. Что бы ни говорили политики и партийные лидеры. Количество ресурсов на планете ограничено. Кучка стран использует львиную долю этих ресурсов. Остальным достаются крохи. «Голодные» хотят получить больше. Но тогда «сытые» получат меньше. Желания жить хуже из-за недостатка этих самых ресурсов у «сытых» не наблюдается.В СССР мы, молодежь, жили спокойной, вполне предсказуемой жизнью. Детский сад, школа, ПТУ или техникум, если с учебой не очень, институт после десятилетки, переезд в другой регион после получения диплома, создание семьи и жизнь, жизнь, жизнь… У нас даже граница становления взрослым была: «Ничего, вернется из армии человеком».Мы ели хорошие продукты. Для сегодняшнего юноши, наверное, будет звучать дико, но бутылка пива в магазине не стояла больше трех дней. А самым главным «наполнителем» в колбасе была бумага… Наши девочки ходили в школу в кашемировых платьях. Да, это была школьная форма. Из натурального кашемира, коричневая такая, ветераны помнят. Мы занимались в бесплатных спортивных секциях, ходили в бесплатные кружки.Мы были беспечны. И родители наши были беспечны. Но мы были такими же, как молодежь сегодня. Мы были недовольны! «Би-би-си» или «Голос Америки», которые мы слушали ради записи музыкальных новинок, нам рассказывали о том, как у нас плохо. И мы верили! Костюм из чистой шерсти за 150 рублей меня не устраивал. Моей мечтой были джинсы за 180-200 рублей. А все разговоры о том, что это роба, я считал глупостью…Первые джинсы мне пошил друг. Из крашеного корда. Того самого, что используется при производстве автомобильных шин. Да и «достали» его именно на таком заводе. Джинсы в крапинку. Просто потому, что в материале была настоящая металлическая нитка…Но мне говорил Сева Новгородцев о том, что я не свободен. Он был популярный ведущий того времени. Мне многие говорили, что я живу плохо, в перерывах между музыкальными композициями. Я разглядывал контрабандный «Плейбой», щеголял в «Levi Strauss»… У меня был американский полиэтиленовый пакет с рисунком ковбоя Мальборо! И у меня была трагедия, когда этот пакет кто-то чуточку порезал…А потом была армия. Которая действительно вправила мне мозги. А миллионам других не повезло. Они так и остались молодыми, злыми, недовольными, готовыми в конфликтам. Если честно, то я до сих пор не могу понять как мы, хорошо образованные, сытые, живущие в квартирах со всеми удобствами, не знающие проблем с одеждой, учебой, отдыхом, имеющие перспективы в жизни, на это повелись…Да, наверное, мы и правда разменяли свою страну на красивую упаковку и джинсы. Мы променяли свое будущее на мнимые свободы. Потому и стоит об этом помнить. Точнее, напоминать сегодняшним бунтарям. Не стоит разрушать то, что уже создано. На руинах не строят. Строят на специально подготовленной площадке. Нормальный хозяин никогда не разрушит то, что построено, если есть возможность доработать, модернизировать, усовершенствовать…Скоро мы узнаем итог голосования. Будем модернизировать страну или опять ждать «трактор», который её просто уничтожит своим ковшом. Лично я уже потерял страну, которой был недоволен из-за отсутствия красивого пакета. Больше не хочу. Я больше не хочу жить так, как живут там. Я хочу жить так, как мне нравится.Тогда, в советском прошлом, обмануть меня было легче. Я смотрел американские фильмы на советском «ВМ-12». Я смотрел западные журналы и слушал рассказы эмигрантов об их прекрасной жизни в Лондоне или Вашингтоне. Сегодня, в век информационных технологий, обманывать стало сложнее. Сеть позволяет при желании увидеть реальную жизнь там.Да и возможностей посмотреть мир своими глазами сегодня множество. При желании можно всегда найти способ посмотреть Запад изнутри. Пожить там или вообще остаться, если этого захотелось. Но ломать свою страну не надо.Пусть США останутся США, Франция Францией, Германия Германией, а Россия Россией… Молодость — это недостаток, который, к сожалению, быстро проходит. Когда-нибудь бунтари и свободолюбцы меня поймут. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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