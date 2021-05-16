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«Я беру данные из интернета, где вы их оставили»: как работают сервисы по «пробиву» данных в Telegram
16 мая 2021, 13:15 • 105 • В России
За последние полгода в Telegram появилось множество ботов «по пробиву». В марте Роскомнадзор потребовал мессенджер их заблокировать, и часть из них не восстановились. Самый известный из «выживших» — «Глаз Бога». Сейчас в его базе более 18 млн человек, а пользуются ботом 2,5 млн. О том, как он устроен, кого чаще всего ищут и кого точно не найти, RT рассказал создатель бота Евгений Антипов.
Gettyimages.ru © alexsl
Создатель бота для «пробива» информации «Глаз Бога» Евгений Антипов прокомментировал RT очередную блокировку проекта в Telegram.
«Последний бот проработал две недели. То есть, по сути, из-за праздников он и работал. РКН не мог (заблокировать. — RT), они бы прислали письмо, в котором говорят об этом. Письма нет. Поэтому остаётся лишь Telegram, который явно не справляется с накруткой или имеет личные причины», — рассказал он.
В марте Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить «Глаз Бога», однако проект выполнил определённые требования регулятора, такие как внесение юрлица в реестр Роскомнадзора как оператора персональных данных, обеспечение идентификации пользователей и ограничение круга лиц, которые смогут воспользоваться ботом.
«Мы всё сами отдаём»
Регистрируясь в соцсетях, мы оставляем наши данные — это не секрет. Однако большую их часть тем или иным способом можно, как выражаются программисты, «спарсить». То есть получить и определённым образом связать.
Именно так устроен «Глаз Бога»: он подключён к более чем 500 приложениям, которые собирают наши данные из соцсетей, из старых слитых баз сайтов и так далее. Бот не найдёт ту информацию, которой о вас нет в сети, говорят создатели.
«Я беру данные из интернета, где вы их оставили», — отмечает Антипов.
По его словам, «Глаз Бога» ничего не взламывает, а просто группирует информацию. Например, ещё совсем недавно множество баз данных из соцсетей, с сайтов и прочих ресурсов, где необходимо было регистрироваться, публиковались на форумах, но они быстро устаревали.
Именно за счёт считывания данных практически в реальном времени подобные Telegram-боты и набрали свою популярность. Интересно ещё и то, что пользователи этих ботов сами их пополняют. По словам Антипова, так в «Глазе Бога» благодаря кому-то из медиатусовки оказались контакты знаменитостей.
Иванов Иван Иванович и любовницы
Самый популярный запрос — первое, что приходит в голову, чаще всего это именно «Иванов Иван Иванович». На втором месте — блогеры и событийные персонажи.
Если кто-то появляется в лентах новостей, то его тут же начинают искать.
— Кто чаще всего пользуется «Глазом Бога»?
— Девушки. Ищут: женат — не женат.
«Силовики — обычные люди»
Одна из претензий к «Глазу Бога» — там находили персональные данные представителей силовых структур. Некоторое время назад можно было в поиск вбить, например, МВД — отображались данные людей, которые получены из телефонных баз с припиской «МВД».
Сейчас в «Глазе Бога» при подобном запросе появляется сообщение «Поиск по данному слову запрещён. Личный состав сотрудников, в том числе государственных гражданских служащих и органов безопасности России, является государственной тайной».
Европейцы не «пробивают» друг друга
По словам Антипова, подобные сервисы в основном пользуются популярностью на территории бывшего СССР, хотя за рубежом различных утечек и сливов гораздо больше.
«Например, — добавляет автор «Глаза Бога», — некоторые «дыры» Facebook до сих пор актуальны и работают».
«Есть телефон Зеленского»
Помимо соцсетей, «Глаз Бога» собирает данные из сервисов по типу «определитель номера», например из популярного GetContact, говорит Антипов. Если вспомнить про то, что «мы всё сами отдаём», — при регистрации в GetContact пользователь отправляет на сервер весь список контактов с телефонами и именами. А потом они оказываются в сети.
Как говорит создатель бота, в том числе из-за бага GetContact в «Глазе Бога» много телефонов с подписью «Владимир Путин», но они вряд ли принадлежат президенту России. При этом, по словам Антипова, в боте есть телефон главы Украины Владимира Зеленского.
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