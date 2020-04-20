Я – безработный. Проверено опытом • 36 • Аналитика

Увольнение как факт

Незадолго до кризиса самым кассовым фильмом в России, если помните, был историко-фантастический «Холоп». Теперь положение холопа многие могут посчитать за счастье. Уже впору снимать другой кассовый фильм – «Безработный».



В понедельник 6 апреля у меня дома с утра раздался звонок. Вместе с коллегами мы уже неделю работали на удалёнке. Звонил руководитель департамента: сказал, чтобы я приехал в офис. Однако, насколько срочно, говорить почему-то не стал.







Быть может, поэтому, или не совсем, но в общем-то, сразу неприятный холодок пробежал по спине. Уволят, подумал я (ни дать ни взять Штирлиц). Еле заставил себя сесть в машину и поехать в сторону работы. Хотя дороги были почти пустые, я особо не спешил.



Разговор с начальником, но на самом деле заботливым руководителем, начался с обычных тем «о том о сём». Мы оба понимали, что рано или поздно нужно перейти к главному, но оттягивали этот момент. Предчувствие меня не обмануло — увольнение. Изрядно разочарованный, я поплёлся в отдел кадров.



У двери в святая святых, офис кадровиков, маячили коллеги, которых тоже увольняли. Они быстро подписывали документы и легкой иноходью выбегали из офиса. Скандалов не было, к моему немалому удивлению. Справедливости ради должен заметить, что материально со мной обошлись вполне справедливо, и появилась хоть какая-то подушка безопасности, то есть деньги на черный день. А они, чёрные дни, как вы понимаете, уже наступили.



Незадолго до увольнения

Обязательно нужно сделать небольшой экскурс в прошлое. Больше четырёх лет я успешно трудился в довольно большой компании: там было более 1500 сотрудников, 15000 компаний-клиентов, это был признанный лидер отрасли, белая зарплата всегда без задержек. Ничто не предвещало кризис.



И тут кто-то в далеком Китае покашлял, потом заболел, заразил одного, второго, и пошло-поехало по миру, к апрелю всерьёз докатилось и до нас. Конечно, зная наш менталитет, решения правительства, состояние экономики, особенности ведения бизнеса и его взаимоотношения с государством, близкий коллапс предсказать было совсем нетрудно. И я стал заранее разрабатывать тактику на предмет «что буду делать, если останусь без работы». Совсем без работы.



Конечно, не нужно быть провидцем, чтобы предвидеть жуткую безработицу не только в нашей процветающей отрасли, но и в России в целом. В мире, впрочем, тоже. На сегодня мне в 51 год остаётся надеяться либо на связи, либо на чудо. Но, чтобы по дороге к этому чуду не сдохнуть от голода, нужно иметь хоть какой-то стабильный минимум.



Вот почему, уже подписывая документы в отделе кадров, я и попросил оформить справку для Центра занятости населения столицы. Да простят меня читатели за то, что описываю уже почти коренного жителя того региона, который вся страна считает если не зажравшимся, то сытым уж точно. Ну, живу я здесь, в Москве, что поделать. Естественно, перед посещением Центра занятости я почитал информацию, заново прослушал выступления гаранта и ознакомился с новыми указами — и его, и мэра.



Сразу порадовало, хотя это и очень похоже на сарказм, что «новым» безработным москвичам положено 19500 рублей в месяц. Новым – это значит уволенным аккурат в кризис, а те, кого на улицу вышвырнули раньше – пусть, мол, и дальше перебиваются на свои 7-8 тысяч. Однако чтобы получить, точнее, получать какое-то время эти 19500, нужно довольно много терпения и, скажем так, кое-какие усилия.



Как стать официальным безработным. Инструкция для применения

Для начала нужно озаботиться набором документов. Сразу скажу, что эта инструкция для тех, кто работал в белую. Для серых, черных и ИП (и самозанятых) она может не подойти. При себе иметь: паспорт, трудовую, справку с места работы по форме (в бухгалтерии должны знать), диплом, ну или аттестат, у кого что есть.



Далее нужно непременно попасть на сайт Центра занятости населения Москвы «Моя работа». Наверное, в других городах и регионах что-то подобное точно есть. Есть два пути. Либо регистрация напрямую, либо вход через сайт «Госуслуги», который теперь незнаком только ленивому. Там на специальной странице есть подробнейшая инструкция, как и что нужно делать.



Кстати, там же разжёвывают, какие страницы каких документов нужно отсканировать, чтобы потом выслать их в ближайшее отделение Центра занятости. Заполняешь нужные поля, прикладываешь сканы и нажимаешь кнопку. А сайт-то, оказывается, висит. Ещё бы, столько желающих.







Однако есть выход, ежели сайт не загружается. Пробуйте поздно вечером, ночью, утром – должно прокатить, да и нервы побережёте. А дальше тупо ждёте, когда позвонит куратор. Практика уже показала, что ждать придётся от трёх до пяти дней. Мне позвонила дама через четыре дня. И весёлым голосом стала задавать уточняющие вопросы. Подозреваю, что её весёлость была нервической, ибо слишком много таких, как я.



Поздравляем, вы приняты

К счастью, всё присланное мною подошло по формату. И я сам попадал по параметрам под выплату «по полной программе». Весёлая дама повеселела уже по-настоящему и сказала, что пришлет мне дальнейшие инструкции. И… не обманула. Через некоторое время я получил от неё письмо. В нём мне прислали три файла: схема общения, талон, памятку.



В памятке было кратко написано о том, кем теперь я буду по этой жизни, правила поведения и тому подобное. Талон на встречу — это вообще пережиток нашей прошлой оффлайновой жизни. То есть вроде бы ты должен явиться по такому-то адресу, в такой-то кабинет, в какое время и к кому.



На самом деле это не так страшно. Ходить никуда не требуется, даже с дивана не надо вставать. Всё письмами. Электронными, заметьте.



Наконец, третий документ – это что тебе нужно в день «встречи» подготовить и выслать. Лучше не опаздывать и всё делать в назначенные дату и время. Даже чуть раньше. Мне было назначено на 9:15. Документы я выслал уже в 7:45 утра, так, на всякий случай. Задачу облегчает, что шлёшь их уже на обычный электронный адрес куратора.





В общем-то, дело сделано, но чуть подробнее: что за документы? Это сканы страниц паспорта и трудовой, что посылал раньше. Но, теперь ты их держишь в руке, а в другой у тебя — лист с датой и подписью. Получается забавно, вполне для Инстаграма или иных соцсетей, чисто поржать.



Но без смеха, страницы паспорта – первый разворот, где фото и так далее, и страница с пропиской. Сканы страницы трудовой почти так же: первая и последняя, в которой говорится, что ты уволен. Кстати, я на всякий пожарный повторил своё же письмо с реквизитами и резюме.



Потом опять нужно ждать, но недолго. Буквально в этот же день мне пришёл приказ, даже несколько. В первом меня торжественно объявили безработным и назначили пособие в 12 тысяч с копейками. В следующих нескольких приказах мне начисляли какие-то дополнительные суммы от того-этого, и в итоге набрались те самые 19500 рублей.



Чему я, честно признаться, несказанно рад (опять сарказм, но уже без фанатизма). Я регулярно связываюсь с бывшими коллегами, друзьями вне бывшей компании, читаю информационные ресурсы как сводки с театра военных действий и понимаю, что дальше может быть хуже. Так что даже такая сумма, может, и не даст помереть с голодухи. Неатомные подводные лодки с анаэробными энергетическими установками



Конечно, буду пытаться найти подработку, так как по профилю устроиться в данное время почти нереально. Да и вообще рынок труда сейчас — это некая безжизненная пустыня с редкими островками кипучей деятельности: курьеры, курьеры и еще раз курьеры, плюс немного водители и водители-курьеры.



Вместо эпилога

Ах да, когда будет выплата, пока не знаю. Жду вот заветного СМС-сообщения и звона упавших на карту денежек. Но всё равно чувствую себя стоящим на паперти, перебирающим в шапочке монеточки.



Интересно, а как чувствует себя тот самый «нулевой» пациент в Китае (и в Китае ли), обрушивший экономики всего мира? Имею в виду не физическое самочувствие, а моральное. Хотя что с него взять, не он строил экономики, но смог разрушить одним кашлем. Незадолго до кризиса самым кассовым фильмом в России, если помните, был историко-фантастический «Холоп». Теперь положение холопа многие могут посчитать за счастье. Уже впору снимать другой кассовый фильм – «Безработный».В понедельник 6 апреля у меня дома с утра раздался звонок. Вместе с коллегами мы уже неделю работали на удалёнке. Звонил руководитель департамента: сказал, чтобы я приехал в офис. Однако, насколько срочно, говорить почему-то не стал.Быть может, поэтому, или не совсем, но в общем-то, сразу неприятный холодок пробежал по спине. Уволят, подумал я (ни дать ни взять Штирлиц). Еле заставил себя сесть в машину и поехать в сторону работы. Хотя дороги были почти пустые, я особо не спешил.Разговор с начальником, но на самом деле заботливым руководителем, начался с обычных тем «о том о сём». Мы оба понимали, что рано или поздно нужно перейти к главному, но оттягивали этот момент. Предчувствие меня не обмануло — увольнение. Изрядно разочарованный, я поплёлся в отдел кадров.У двери в святая святых, офис кадровиков, маячили коллеги, которых тоже увольняли. Они быстро подписывали документы и легкой иноходью выбегали из офиса. Скандалов не было, к моему немалому удивлению. Справедливости ради должен заметить, что материально со мной обошлись вполне справедливо, и появилась хоть какая-то подушка безопасности, то есть деньги на черный день. А они, чёрные дни, как вы понимаете, уже наступили.Обязательно нужно сделать небольшой экскурс в прошлое. Больше четырёх лет я успешно трудился в довольно большой компании: там было более 1500 сотрудников, 15000 компаний-клиентов, это был признанный лидер отрасли, белая зарплата всегда без задержек. Ничто не предвещало кризис.И тут кто-то в далеком Китае покашлял, потом заболел, заразил одного, второго, и пошло-поехало по миру, к апрелю всерьёз докатилось и до нас. Конечно, зная наш менталитет, решения правительства, состояние экономики, особенности ведения бизнеса и его взаимоотношения с государством, близкий коллапс предсказать было совсем нетрудно. И я стал заранее разрабатывать тактику на предмет «что буду делать, если останусь без работы». Совсем без работы.Конечно, не нужно быть провидцем, чтобы предвидеть жуткую безработицу не только в нашей процветающей отрасли, но и в России в целом. В мире, впрочем, тоже. На сегодня мне в 51 год остаётся надеяться либо на связи, либо на чудо. Но, чтобы по дороге к этому чуду не сдохнуть от голода, нужно иметь хоть какой-то стабильный минимум.Вот почему, уже подписывая документы в отделе кадров, я и попросил оформить справку для Центра занятости населения столицы. Да простят меня читатели за то, что описываю уже почти коренного жителя того региона, который вся страна считает если не зажравшимся, то сытым уж точно. Ну, живу я здесь, в Москве, что поделать. Естественно, перед посещением Центра занятости я почитал информацию, заново прослушал выступления гаранта и ознакомился с новыми указами — и его, и мэра.Сразу порадовало, хотя это и очень похоже на сарказм, что «новым» безработным москвичам положено 19500 рублей в месяц. Новым – это значит уволенным аккурат в кризис, а те, кого на улицу вышвырнули раньше – пусть, мол, и дальше перебиваются на свои 7-8 тысяч. Однако чтобы получить, точнее, получать какое-то время эти 19500, нужно довольно много терпения и, скажем так, кое-какие усилия.Для начала нужно озаботиться набором документов. Сразу скажу, что эта инструкция для тех, кто работал в белую. Для серых, черных и ИП (и самозанятых) она может не подойти. При себе иметь: паспорт, трудовую, справку с места работы по форме (в бухгалтерии должны знать), диплом, ну или аттестат, у кого что есть.Далее нужно непременно попасть на сайт Центра занятости населения Москвы «Моя работа». Наверное, в других городах и регионах что-то подобное точно есть. Есть два пути. Либо регистрация напрямую, либо вход через сайт «Госуслуги», который теперь незнаком только ленивому. Там на специальной странице есть подробнейшая инструкция, как и что нужно делать.Кстати, там же разжёвывают, какие страницы каких документов нужно отсканировать, чтобы потом выслать их в ближайшее отделение Центра занятости. Заполняешь нужные поля, прикладываешь сканы и нажимаешь кнопку. А сайт-то, оказывается, висит. Ещё бы, столько желающих.Однако есть выход, ежели сайт не загружается. Пробуйте поздно вечером, ночью, утром – должно прокатить, да и нервы побережёте. А дальше тупо ждёте, когда позвонит куратор. Практика уже показала, что ждать придётся от трёх до пяти дней. Мне позвонила дама через четыре дня. И весёлым голосом стала задавать уточняющие вопросы. Подозреваю, что её весёлость была нервической, ибо слишком много таких, как я.К счастью, всё присланное мною подошло по формату. И я сам попадал по параметрам под выплату «по полной программе». Весёлая дама повеселела уже по-настоящему и сказала, что пришлет мне дальнейшие инструкции. И… не обманула. Через некоторое время я получил от неё письмо. В нём мне прислали три файла: схема общения, талон, памятку.В памятке было кратко написано о том, кем теперь я буду по этой жизни, правила поведения и тому подобное. Талон на встречу — это вообще пережиток нашей прошлой оффлайновой жизни. То есть вроде бы ты должен явиться по такому-то адресу, в такой-то кабинет, в какое время и к кому.На самом деле это не так страшно. Ходить никуда не требуется, даже с дивана не надо вставать. Всё письмами. Электронными, заметьте.Наконец, третий документ – это что тебе нужно в день «встречи» подготовить и выслать. Лучше не опаздывать и всё делать в назначенные дату и время. Даже чуть раньше. Мне было назначено на 9:15. Документы я выслал уже в 7:45 утра, так, на всякий случай. Задачу облегчает, что шлёшь их уже на обычный электронный адрес куратора.В общем-то, дело сделано, но чуть подробнее: что за документы? Это сканы страниц паспорта и трудовой, что посылал раньше. Но, теперь ты их держишь в руке, а в другой у тебя — лист с датой и подписью. Получается забавно, вполне для Инстаграма или иных соцсетей, чисто поржать.Но без смеха, страницы паспорта – первый разворот, где фото и так далее, и страница с пропиской. Сканы страницы трудовой почти так же: первая и последняя, в которой говорится, что ты уволен. Кстати, я на всякий пожарный повторил своё же письмо с реквизитами и резюме.Потом опять нужно ждать, но недолго. Буквально в этот же день мне пришёл приказ, даже несколько. В первом меня торжественно объявили безработным и назначили пособие в 12 тысяч с копейками. В следующих нескольких приказах мне начисляли какие-то дополнительные суммы от того-этого, и в итоге набрались те самые 19500 рублей.Чему я, честно признаться, несказанно рад (опять сарказм, но уже без фанатизма). Я регулярно связываюсь с бывшими коллегами, друзьями вне бывшей компании, читаю информационные ресурсы как сводки с театра военных действий и понимаю, что дальше может быть хуже. Так что даже такая сумма, может, и не даст помереть с голодухи.Конечно, буду пытаться найти подработку, так как по профилю устроиться в данное время почти нереально. Да и вообще рынок труда сейчас — это некая безжизненная пустыня с редкими островками кипучей деятельности: курьеры, курьеры и еще раз курьеры, плюс немного водители и водители-курьеры.Ах да, когда будет выплата, пока не знаю. Жду вот заветного СМС-сообщения и звона упавших на карту денежек. Но всё равно чувствую себя стоящим на паперти, перебирающим в шапочке монеточки.Интересно, а как чувствует себя тот самый «нулевой» пациент в Китае (и в Китае ли), обрушивший экономики всего мира? Имею в виду не физическое самочувствие, а моральное. Хотя что с него взять, не он строил экономики, но смог разрушить одним кашлем. Вадим Давыдов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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