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X Æ A-12 - это на эльфийском? Певица Граймс расшифровала имя их с Илоном Маском ребёнка

07 мая 2020, 04:10  •  34 • В мире
Певица Граймс расшифровала имя их с Илон Маском ребёнка - X Æ A-12. Она написала, что каждый из символов скрывает за собой определённое значение. Например, Æ является написанием аббревиатуры AI, обозначающей "любовь или искусственный интеллект" на эльфийском.
Руководитель SpaceX Илон Маск и исполнительница Граймс выбрали по-настоящему неожиданное имя для новорождённого сына - X Æ A-12.
На своей странице в Instagram певица объяснила его значение. Она рассказала, что имя фактически является шифром и что каждый символ скрывает за собой определённое значение.
Так, X представляет собой неизвестную переменную, а Æ является написанием аббревиатуры AI, обозначающей "любовь или искусственный интеллект" на эльфийском. Между тем A-12 — это название американского военного самолёта.
"Предшественник нашего любимого воздушного судна SR-17, на котором нет оружия, только скорость", - оставила сообщение Граймс.
Маск, однако, в комментариях поправил исполнительницу, заметив, что сверхзвуковой разведчик на самом деле называется SR-71.
Отметим, что для главы SpaceX X Æ A-12 стал уже шестым ребёнком, а для Граймс - первенцем.

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