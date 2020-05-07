X Æ A-12 - это на эльфийском? Певица Граймс расшифровала имя их с Илоном Маском ребёнка

Руководитель SpaceX Илон Маск и исполнительница Граймс выбрали по-настоящему неожиданное имя для новорождённого сына - X Æ A-12.

На своей странице в Instagram певица объяснила его значение. Она рассказала, что имя фактически является шифром и что каждый символ скрывает за собой определённое значение.

Так, X представляет собой неизвестную переменную, а Æ является написанием аббревиатуры AI, обозначающей "любовь или искусственный интеллект" на эльфийском. Между тем A-12 — это название американского военного самолёта.

"Предшественник нашего любимого воздушного судна SR-17, на котором нет оружия, только скорость", - оставила сообщение Граймс.

Маск, однако, в комментариях поправил исполнительницу, заметив, что сверхзвуковой разведчик на самом деле называется SR-71.

Отметим, что для главы SpaceX X Æ A-12 стал уже шестым ребёнком, а для Граймс - первенцем.