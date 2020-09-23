WSJ вскрыл обман властей США с вакциной от коронавируса

Весьма неприятный сюрприз ожидает, судя по всему, миллионы американцев. Как выяснило издание The Wall Street Journal, медицинская страховка Medicare не покроет расходы на введение вакцины против коронавируса.

О том, что вакцина от COVID-19 может оказаться платной для миллионов граждан, издание сообщает со ссылкой на администрацию президента США.

Тем самым американские власти фактически обманули народ с вакцинацией. Ведь, как уточняют журналисты, ещё в марте законодатели приняли закон о чрезвычайной помощи и экономической безопасности в связи с коронавирусом, который гарантирует бесплатное покрытие расходов на вакцину от коронавируса.

В том числе, согласно этому закону, граждане, участвующие в программе Medicare, не должны были ещё дополнительно платить из своего кармана за прививку от COVID-19.

"Представители администрации Трампа изучают варианты, чтобы быстро исправить план, чтобы сделать вакцину бесплатной для всех американцев", - уточняет издание.