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WSJ вскрыл обман властей США с вакциной от коронавируса
23 сентября 2020, 07:20 • 134 • В мире
The Wall Street Journal со ссылкой на администрацию президента США пишет о том, что Medicare не покроет расходы на введение вакцины против коронавируса. Тем самым СМИ вскрыло обман американских властей с вакциной, поскольку бесплатное покрытие расходов на вакцину от коронавируса гарантировалось гражданам законом.
Весьма неприятный сюрприз ожидает, судя по всему, миллионы американцев. Как выяснило издание The Wall Street Journal, медицинская страховка Medicare не покроет расходы на введение вакцины против коронавируса.
О том, что вакцина от COVID-19 может оказаться платной для миллионов граждан, издание сообщает со ссылкой на администрацию президента США.
Тем самым американские власти фактически обманули народ с вакцинацией. Ведь, как уточняют журналисты, ещё в марте законодатели приняли закон о чрезвычайной помощи и экономической безопасности в связи с коронавирусом, который гарантирует бесплатное покрытие расходов на вакцину от коронавируса.
В том числе, согласно этому закону, граждане, участвующие в программе Medicare, не должны были ещё дополнительно платить из своего кармана за прививку от COVID-19.
"Представители администрации Трампа изучают варианты, чтобы быстро исправить план, чтобы сделать вакцину бесплатной для всех американцев", - уточняет издание.
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