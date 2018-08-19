|
WSJ: Вашингтон размышляет, какие фирмы и как наказывать за «Северный поток - 2»
19 августа 2018, 00:09 • 48 • Политика
По данным газеты, новые санкции США против проекта российско-европейского газопровода могут быть применены в течение нескольких недель.
Администрация президента США Дональда Трампа заканчивает работу над новым пакетом санкций против компаний, которые участвуют в работе над проектом «Северный поток - 2». Когда работа будет завершена, ограничения могут применить в течение нескольких недель, сообщает газета The Wall Street Journal.
По сведениям источников издания из числа официальных лиц США, санкции уже обсуждались в Белом доме. Окончательное решение относительно данных рестрикций в Вашингтоне пока не приняли.
Как сообщил «один американский госслужащий», работу над санкциями завершают Белый дом, Госдепартамент и Министерство торговли и энергетики. Перед применением санкций осталось лишь принять решение о том, вводить ли их лишь против компаний, которые будут осуществлять прокладку труб в Балтике, или расширить их на банки и другие компании, которые связаны с финансированием трубопровода.
Подпишитесь на нас
48
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
12 августа 2018, 16:39
|
17 августа 2018, 05:54
|
16 августа 2018, 00:40
|
18 августа 2018, 01:24
|
14 августа 2018, 19:24
|
16 августа 2018, 03:54
|
13 августа 2018, 06:12