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WSJ: Вашингтон размышляет, какие фирмы и как наказывать за «Северный поток - 2»

19 августа 2018, 00:09  •  48 • Политика
По данным газеты, новые санкции США против проекта российско-европейского газопровода могут быть применены в течение нескольких недель.
Администрация президента США Дональда Трампа заканчивает работу над новым пакетом санкций против компаний, которые участвуют в работе над проектом «Северный поток - 2». Когда работа будет завершена, ограничения могут применить в течение нескольких недель, сообщает газета The Wall Street Journal.
По сведениям источников издания из числа официальных лиц США, санкции уже обсуждались в Белом доме. Окончательное решение относительно данных рестрикций в Вашингтоне пока не приняли.
Как сообщил «один американский госслужащий», работу над санкциями завершают Белый дом, Госдепартамент и Министерство торговли и энергетики. Перед применением санкций осталось лишь принять решение о том, вводить ли их лишь против компаний, которые будут осуществлять прокладку труб в Балтике, или расширить их на банки и другие компании, которые связаны с финансированием трубопровода.

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