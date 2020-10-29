WSJ назвала провинциальную чиновницу автором "русского компромата" на Трампа

Российская чиновница и журналистка Ольга Галкина якобы была одним из источников компрометирующего досье на Дональда Трампа. С таким утверждением в преддверии выборов выступает Wall Street Journal. По данным издания, Галкина, которая в прошлом занимала пост вице-мэра Саратова, в 2016-м работала на Кипре в компании Webzilla.

По версии WSJ, к журналистке обратился знакомый с просьбой помочь собрать компромат на Трампа. При этом у самого товарища были связи с агентом британской разведки МИ-6.

В итоге сообщается, что Галкина, находясь в тот момент в натянутых отношениях с работодателем, заявила о причастности Webzilla к взлому серверов Демократического национального комитета.

Отмечается, что её заявления легли в основу расследования о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп.

Впрочем, американское расследование о "российском вмешательстве" в выборы так и не дало никаких результатов.

В апреле 2019 года специальный прокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад, в котором говорится, что существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.

Сам Трамп ранее неоднократно опровергал сообщения о его "связях с Россией" и заявлял, что и не общается с российскими властями. В Кремле также отмечали, что сообщения досье о связях Трампа с Россией и об имеющейся у Москвы компрометирующей информации относительно Трампа - "абсолютная чушь".