|
WSJ назвала провинциальную чиновницу автором "русского компромата" на Трампа
29 октября 2020, 11:30 • 91 • Политика
Wall Street Journal назвала один из "источников" компрометирующего досье на Трампа по связям с Россией.
Российская чиновница и журналистка Ольга Галкина якобы была одним из источников компрометирующего досье на Дональда Трампа. С таким утверждением в преддверии выборов выступает Wall Street Journal. По данным издания, Галкина, которая в прошлом занимала пост вице-мэра Саратова, в 2016-м работала на Кипре в компании Webzilla.
По версии WSJ, к журналистке обратился знакомый с просьбой помочь собрать компромат на Трампа. При этом у самого товарища были связи с агентом британской разведки МИ-6.
В итоге сообщается, что Галкина, находясь в тот момент в натянутых отношениях с работодателем, заявила о причастности Webzilla к взлому серверов Демократического национального комитета.
Отмечается, что её заявления легли в основу расследования о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп.
Впрочем, американское расследование о "российском вмешательстве" в выборы так и не дало никаких результатов.
В апреле 2019 года специальный прокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад, в котором говорится, что существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.
Сам Трамп ранее неоднократно опровергал сообщения о его "связях с Россией" и заявлял, что и не общается с российскими властями. В Кремле также отмечали, что сообщения досье о связях Трампа с Россией и об имеющейся у Москвы компрометирующей информации относительно Трампа - "абсолютная чушь".
91
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 октября 2020, 01:20
|
23 октября 2020, 20:45
|
24 октября 2020, 06:50
|
27 октября 2020, 04:30
|
24 октября 2020, 14:10
|
24 октября 2020, 14:10
|
27 октября 2020, 00:50