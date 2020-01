WSJ: Фармацевты США хотят на заражённых коронавирусом китайцах испытать непроверенные препараты

По данным газеты The Wall Street Journal, компании-производители AbbVie Inc. и Johnson & Johnson уже начали поставку лекарств, одобренных для лечения ВИЧ-инфекции, в Китай. Ещё одна компания - Gilead Sciences Inc. пока только рассматривает вопрос о возможной поставке в КНР противовирусной вакцины, которая пока только разрабатывается.

Издание сообщает, что американские фармацевты, отправляя свои противовирусные препараты, не прошедшие пока полные испытания, в охваченный эпидемией нового коронавируса Китай, пытаются оценить, способны ли данные лекарства остановить распространение смертоносного заболевания.

В статье указывается, что пока нет понимания того, могут ли данные лекарства, в числе которых есть и не одобренные пока для лечения инфекций, помочь заболевшим вирусной пневмонией в КНР.

В публикации отмечается, что пока ни у кого в мире нет вакцин, способных справиться именно с этим новым типом коронавируса. Такая ситуация - в надежде, что удастся остановить вспышку заболевания - и сподвигла учёных испытывать непроверенные препараты на заражённых коронавирусом китайцах.