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WSJ: Фармацевты США хотят на заражённых коронавирусом китайцах испытать непроверенные препараты
29 января 2020, 18:09 • 84 • В мире
The Wall Street Journal сообщает о том, что американские фармацевты отправляют в охваченный эпидемией нового коронавируса Китай не прошедшие пока полные испытания лекарства, чтобы понять, способны ли они остановить распространение смертоносного заболевания. Фактически же на заражённых китайцах фармацевты США хотят испытать непроверенные препараты.
По данным газеты The Wall Street Journal, компании-производители AbbVie Inc. и Johnson & Johnson уже начали поставку лекарств, одобренных для лечения ВИЧ-инфекции, в Китай. Ещё одна компания - Gilead Sciences Inc. пока только рассматривает вопрос о возможной поставке в КНР противовирусной вакцины, которая пока только разрабатывается.
Издание сообщает, что американские фармацевты, отправляя свои противовирусные препараты, не прошедшие пока полные испытания, в охваченный эпидемией нового коронавируса Китай, пытаются оценить, способны ли данные лекарства остановить распространение смертоносного заболевания.
В статье указывается, что пока нет понимания того, могут ли данные лекарства, в числе которых есть и не одобренные пока для лечения инфекций, помочь заболевшим вирусной пневмонией в КНР.
В публикации отмечается, что пока ни у кого в мире нет вакцин, способных справиться именно с этим новым типом коронавируса. Такая ситуация - в надежде, что удастся остановить вспышку заболевания - и сподвигла учёных испытывать непроверенные препараты на заражённых коронавирусом китайцах.
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