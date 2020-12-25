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WSJ: Байден отберет часть денег у ядерных сил США

25 декабря 2020, 17:45  •  75 • Политика
Джо Байден. Фото: Brian Baer/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Над "чудо-ракетой" Трампа нависла угроза ее смерти еще до рождения
Избранный президент США Джо Байден пересмотрит финансирование программы по созданию ядерного оружия с упором на ее сокращение. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
Приходящая к власти администрация Байдена планирует пересмотреть национальную программу модернизации ядерного арсенала стоимостью $1,2 трлн с целью урезать финансирование создания такого вида оружия и уменьшить его роль в стратегии Пентагона, говорится в статье.
Отмечается, что в ходе предвыборной кампании Байден пообещал сократить "чрезмерные расходы" Вашингтона на ядерное вооружение и раскритиковал решение действующего президента Дональда Трампа разработать новую крылатую ракету, запускаемую с подлодки.
Также будет, вероятно, пересмотрено решение Пентагона о разработке новой межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования, стоимость которой оценивается более чем в $100 млрд, сказали изданию некоторые бывшие официальные лица.
"Мы должны модернизировать наши средства сдерживания. Но мы не можем потратить ту сумму, которая сейчас выделяется", – приводит газета слова одного из экс-чиновников.
Ожидание того, что Байден по-новому взглянет на программы модернизации, вызвало споры в США о будущем средств ядерного сдерживания в стране.
Так, соратники Трампа заявляют, что разработка новых американских систем воздушного, наземного и морского базирования, получившая название "Ядерной триады" в стратегической доктрине, назрела, и что многие из этих программ были поддержаны администрацией 44-го президента США, демократа Барака Обамы.
В свою очередь, сторонники контроля над вооружениями возражают, что растущий федеральный дефицит и возможность новых переговоров с русскими должны открыть дверь для свертывания усилий по ядерной модернизации. Они составили списки потенциальных сокращений для рассмотрения Байденом.
Дебаты также были вызваны предвыборным обещанием члена Демпартии сузить роль, которую ядерное оружие играет в военной доктрине США, подчеркнув, что его "единственной целью" должно быть сдерживание ядерного нападения или ответ на него.
При этом Байден не уточнил, как быстро он может перейти к реализации своей концепции "единственной цели", отметив, что он будет консультироваться с военным руководством Пентагона и союзниками.
Кроме того, избранный президент объявил, что хочет продлить договор СНВ-3 с Россией, срок действия которого истекает в феврале 2021 г., и использовать это соглашение в качестве основы для реализации будущих договоренностей по контролю над вооружениями.
Представитель переходного правительства Байдена отказался комментировать, какие шаги может предпринять будущий лидер государства, чтобы отложить или отменить ядерные программы США, резюмирует WSJ.
Ранее на этой неделе китайское издание Global Times опубликовало статью, в которой назвало совместное воздушное патрулирование боевых самолетов ВВС КНР и ВКС России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое длилось 10 часов, своеобразным сильным сигналом в адрес новой администрации США.

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