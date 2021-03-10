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wPolityce: Польше пора объединить страны Троеморья

10 марта 2021, 03:15  •  85 • В мире
Польша мечтает играть роль в Европе, «эквивалентную по своим правам Берлину и Парижу»
«Сегодня в Европе, исповедующей политкорректность, запрещено утверждать, что чья-то культура, например африканских или азиатских стран, хуже или ниже по статусу. Это исключено. Но, как ни странно, это допускается по отношению к странам, входящих в Евросоюз. Про поляков, чехов, литовцев или венгров можно сказать: это «Европа ниже сортом», это примитивные страны, которые самостоятельно не способны ни на что»,
– цитирует польское издание wPolityce профессора Анджея Новака, который объясняет, откуда появилось превосходство западноевропейских стран по отношению к странам Восточной Европы.
Профессор имеет в виду не только немцев, но и, например, бельгийцев и голландцев – у одних была колония Конго, у других – Индонезия, французов, владевших миллионами гектаров колониальной земли, итальянцев, правящих в Ливии и пытающихся завоевать Эфиопию, испанцев, у которых колонии были по всему миру. Сегодня прежняя колониальная эпоха не закончилась, она просто изменилась и находится внутри Евросоюза, отмечает издание. Потому что, по мнению учёного, и сегодня достаточно сильно сказывается политический менталитет и страны Западной Европы по-прежнему «по-имперски относятся к своим восточным соседям».
«Сегодня Брюссель правит нами «для нашего же блага», именно по этой причине мы должны принимать просвещённые советы расы панов из Берлина, Гааги, Брюсселя или Парижа»,
– уверен Анджей Новак, также как он уверен в том, что все действия Западной Европы направлены на унижение и оскорбление Польши, а вместе с ней и других стран Восточной Европы, которая стала «последней колонией» имперского Запада.
Тем не менее выход есть, считает издание. В Польше этот выход видят в союзе с Соединёнными Штатами с одной стороны, и в союзе всех стран Восточной Европы – с другой. В Варшаве не сомневаются, что США обязательно поддержат восточноевропейский союз как альтернативу Евросоюзу. При этом профессор Новак не уточняет, с чьей помощью будут существовать бедные страны Восточной Европы. Впрочем, вполне вероятно, что Варшава рассчитывает на помощь и ЕС, и США.
В качестве решения «колониальной проблемы» профессор называет проект Троеморья как «регионального политического игрока, которого никто не посмеет недооценивать». В польских мечтах новый восточноевропейский блок станет играть важную роль в Европе – если не равную, то по крайней мере «эквивалентную по своим правам Берлину и Парижу», вполне серьёзно пишет wPolityce.
Соб. корр. ФСК

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