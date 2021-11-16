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wPolityce обернул "план Путина" в пользу Польши

16 ноября 2021, 07:10  •  78 • Политика
В публикации польского wPolityce обрисовали "план Путина" по решению миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Автор публикации при этом обернул "план Путина" в пользу Варшавы.
В частности, в публикации wPolityce перечисляются недавние интервью и переговоры президента России Владимира Путина, касающиеся вопроса урегулирования миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.
"Здесь у нас есть чёткий план Москвы, и в то же время мы избегаем открытого прямого участия в разрешении кризиса и "впечатляем" страны нашего региона - Польшу, Литву и Латвию", - говорится в публикации.
Автор статьи приходит к выводу о том, что в какой-то степени план похож на вариант с Минскими соглашениями по Донбассу.
Однако в той же публикации отмечается, что "план Путина" содержит предложение выхода из кризиса таким образом, чтобы каждая сторона могла сохранить лицо". В том числе позволяет Варшаве показать себя с точки зрения надёжного и сильного партнёра. И в этом случае предложение обернётся на пользу Польше.
"Мы покажем, что мы сильный и надёжный партнёр, который не будет пересматривать свою прежнюю, хотя и неоднозначную линию в отношении белорусского режима, а также государства, без которого невозможно решить ни один важный вопрос на Востоке, - отмечается в публикации. - Следовательно, если с принятием "плана Путина" у нас была возможность добиться таких эффектов, этот путь нужно серьёзно учитывать".

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