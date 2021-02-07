wPolityce: Киев по приказу США создаёт военный блок из Украины, Молдавии и Грузии

«Вектор политики США перемещается в сторону Черноморского региона, и Украине здесь отведена далеко не последняя роль»

Польское интернет-издание wPolityce рассказывает своим читателям все подробности о событиях, происходящих на Украине, в частности, о том, как президент Зеленский своим указом запретил вещание трёх оппозиционных телеканалов.

Оппозиция же обвинила Владимира Зеленского в нарушении украинских законов и объявила о начале запуска процедуры импичмента, отмечает wPolityce. И добавляет, что некоторые украинские эксперты говорят о желании Зеленского поднять таким способом свой стремительно падающий рейтинг популярности.

«Вне зависимости от того, что избрание более жёсткого курса в отношении России может быть связано со снижением рейтинга Зеленского, следует обратить внимание на ряд появившихся в последние дни решений, которые могут указывать на изменения в украинской внешней политике. Так, на сайте американской дипломатической миссии в Киеве опубликовано заявление о поддержке шагов Зеленского и Совета безопасности. Во вторник глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о беседе с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Одновременно в украинских СМИ появились сообщения о переговорах с Блинкеном главы президентской администрации Андрея Ермака»,

– пишет wPolityce.

По мнению автора статьи Марека Будзиша (Marek Budzisz), всё это говорит о том, что действия Зеленского в отношении телеканалов, как минимум, обсуждалось с американской стороной. По словам же Кулебы, Киев при поддержке Вашингтона начинает работу по созданию трёхстороннего военного союза Украины, Молдавии и Грузии.

«США могут рассчитывать на Украину, как на надёжного партнёра именно в Черноморском регионе и Центральной Европе, это те места, где мы можем внести реальный вклад. Заверяю вас, и Украина, и Грузия, и Молдова уже активно движутся в таком направлении»,

– заверил Кулеба госсекретаря Госдепа.

Марек Будзиш считает, что подобное высказывание говорит не об инициативе снизу, а явно о планах Вашинготона. Ко всему прочему, напоминает автор, Зеленский внезапно решил проверить боеготовность ВСУ на Донбассе. А в США пообещали предоставить Киеву летальное вооружение.

На Украине же действительно множество проблем, спровоцированных ещё и пандемией коронавируса. Поэтому предположение о том, что Зеленский решил начать противостояние с оппозицией, чтобы отвлечь внимание своих граждан от внутренних проблем, кажется справедливым, отмечает автор.

«Однако для нас важнее другой вопрос: какую игру ведут американцы? Мы наблюдаем укрепление «фронтовых» государств, военную поддержку Украины и Грузии, наращивание присутствия на Чёрном море. Всё это говорит о том, что вектор политики США будет перемещаться в сторону Черноморского региона, где Россия обладает сейчас значительным перевесом, но где в перспективе его будет легче всего нивелировать. И Украине здесь отведена далеко не последняя роль»,

– делает вывод Марек Будзиш.