wPolityce: Для получения репараций от Германии все средства хороши

Польский профессор придумал, как вынудить немцев платить полякам

Германия уверена – вопрос репараций давно закрыт, вот только Польша так не считает. Вспомнили в Варшаве о репарациях снова на фоне недовольства немецкой внешней политикой и обид за то, что Берлин всё чаще смотрит в сторону Москвы.

Сотрудник Торуньского университета, заместитель руководителя Коллегии Института национальной памяти профессор Войцех Поляк (Wojciech Polak) дал большое интервью польскому интернет-изданию wPolityce.

Он считает – хотя Германия сегодня и отказывается даже обсуждать репарации, вопрос этот следует всё равно поднимать. Ведь если бы не Вторая мировая война, Польша была бы богатой страной, такой как, например, Швеция, уровень жизни в которой намного выше польского. Так что, если бы не война, Польша сейчас была бы процветающей страной, не сомневается профессор.

«Мы говорим о добрососедских отношениях с Германией, о том, что она стала нашим партнёром в ЕС и союзником по НАТО, что мы активно развиваем торговые отношения и так далее. При этом мы отказываемся замечать обратную сторону медали, то, что немецкая политика в отношении Польши – это политика доминирования, экспансии, безжалостного подчинения Берлину польской экономики»,

– цитирует wPolityce польского историка.

По его словам, это немцы виноваты в том, что в Польше были ликвидированы целые отрасли промышленности. Например, немцы выкупили и закрыли большинство польских сахарных заводов, погубили польскую электронную промышленность. Но это всё в прошлом. А сегодня «союзник» Польши ведёт дела с Россией и ради этих дел жертвует польскими интересами. Войцех Поляк имеет в виду российский газопровод «Северный поток – 2», против которого так боролась Варшава.

Но не только интересами Польши жертвует Берлин, но и интересами Украины, хотя на словах постоянно поддерживает евроатлантические устремления Киева.

Издание также отмечает тот «возмутительный» факт, что Германия не желает даже обсуждать тему репараций. Правда, тут же признаёт – обсуждать пока нечего. Если Греция выставила Германии официальные требования с конкретными цифрами нанесённого ущерба, то Польша пока такого сделать не может.

«Ущерб очень сложно определить. Как, например, оценить размер компенсации за убитого человека? Это невозможно сделать, но какие-то суммы всё же назвать следует, говорится о цифрах в районе 1-2 триллионов евро или долларов. Думаю, мы должны, наконец, поставить вопрос прямо и объявить эту сумму»,

– настаивает Поляк.

По его мнению, терять всё равно нечего, ведь в последнее время Германия полностью игнорирует польские интересы во внешней политике. Берлин же считается только с сильными политическими партнёрами, значит Польше необходимо стать сильной. Или, по крайней мере, настойчивой. Однако профессор вынужден признать – эксперты считают, что у этой затеи нет ни одного шанса, но у него есть план, который увеличит польские шансы на получение хоть какой-то суммы. План этот состоит в том, чтобы портить имидж Германии: «требовать, громко кричать, поднимать тему на международной арене».

«Германия придаёт большое значение так называемой «мягкой силе», тому, как её воспринимают, любят ли её, ценят ли её. Немцы понимают, что с этим взаимосвязаны, например, объёмы потребления их товаров: если люди хорошо относятся к какой-то стране, они чаще выбирают её продукцию в магазине. Польские акции могут подточить немецкую «мягкую силу», стать эффективным инструментом давления»,

– призывает Войцех Поляк. И, похоже, издание wPolityce с ним вполне согласно – никаких критических замечаний от редакции не последовало.