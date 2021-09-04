Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёса...
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США постави...
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена...
Главная / В мире

wPolityce: Для получения репараций от Германии все средства хороши

04 сентября 2021, 02:30  •  54 • В мире
Польский профессор придумал, как вынудить немцев платить полякам
Германия уверена – вопрос репараций давно закрыт, вот только Польша так не считает. Вспомнили в Варшаве о репарациях снова на фоне недовольства немецкой внешней политикой и обид за то, что Берлин всё чаще смотрит в сторону Москвы.
Сотрудник Торуньского университета, заместитель руководителя Коллегии Института национальной памяти профессор Войцех Поляк (Wojciech Polak) дал большое интервью польскому интернет-изданию wPolityce.
Он считает – хотя Германия сегодня и отказывается даже обсуждать репарации, вопрос этот следует всё равно поднимать. Ведь если бы не Вторая мировая война, Польша была бы богатой страной, такой как, например, Швеция, уровень жизни в которой намного выше польского. Так что, если бы не война, Польша сейчас была бы процветающей страной, не сомневается профессор.
«Мы говорим о добрососедских отношениях с Германией, о том, что она стала нашим партнёром в ЕС и союзником по НАТО, что мы активно развиваем торговые отношения и так далее. При этом мы отказываемся замечать обратную сторону медали, то, что немецкая политика в отношении Польши – это политика доминирования, экспансии, безжалостного подчинения Берлину польской экономики»,
– цитирует wPolityce польского историка.
По его словам, это немцы виноваты в том, что в Польше были ликвидированы целые отрасли промышленности. Например, немцы выкупили и закрыли большинство польских сахарных заводов, погубили польскую электронную промышленность. Но это всё в прошлом. А сегодня «союзник» Польши ведёт дела с Россией и ради этих дел жертвует польскими интересами. Войцех Поляк имеет в виду российский газопровод «Северный поток – 2», против которого так боролась Варшава.
Но не только интересами Польши жертвует Берлин, но и интересами Украины, хотя на словах постоянно поддерживает евроатлантические устремления Киева.
Издание также отмечает тот «возмутительный» факт, что Германия не желает даже обсуждать тему репараций. Правда, тут же признаёт – обсуждать пока нечего. Если Греция выставила Германии официальные требования с конкретными цифрами нанесённого ущерба, то Польша пока такого сделать не может.
«Ущерб очень сложно определить. Как, например, оценить размер компенсации за убитого человека? Это невозможно сделать, но какие-то суммы всё же назвать следует, говорится о цифрах в районе 1-2 триллионов евро или долларов. Думаю, мы должны, наконец, поставить вопрос прямо и объявить эту сумму»,
– настаивает Поляк.
По его мнению, терять всё равно нечего, ведь в последнее время Германия полностью игнорирует польские интересы во внешней политике. Берлин же считается только с сильными политическими партнёрами, значит Польше необходимо стать сильной. Или, по крайней мере, настойчивой. Однако профессор вынужден признать – эксперты считают, что у этой затеи нет ни одного шанса, но у него есть план, который увеличит польские шансы на получение хоть какой-то суммы. План этот состоит в том, чтобы портить имидж Германии: «требовать, громко кричать, поднимать тему на международной арене».
«Германия придаёт большое значение так называемой «мягкой силе», тому, как её воспринимают, любят ли её, ценят ли её. Немцы понимают, что с этим взаимосвязаны, например, объёмы потребления их товаров: если люди хорошо относятся к какой-то стране, они чаще выбирают её продукцию в магазине. Польские акции могут подточить немецкую «мягкую силу», стать эффективным инструментом давления»,
– призывает Войцех Поляк. И, похоже, издание wPolityce с ним вполне согласно – никаких критических замечаний от редакции не последовало.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





54
Источник
Похожие новости
03 сентября 2021, 01:45
Русскоязычное образование в Латвии ликвидировано
03 сентября 2021, 22:50
Учёные предупредили о пробуждении супервулкана: всё решит один факт
03 сентября 2021, 08:05
Плата за выход: почему более половины избирателей в США хотят отставки Байдена
03 сентября 2021, 22:50
Панджшер не пал: Силы сопротивления сообщили об "обманке"
04 сентября 2021, 00:40
Русские отправляют корабль к местам будущих диверсий - Defence24
04 сентября 2021, 00:40
Вслед за предупреждением Сноудена: Apple сдала назад в проверке облачного контента
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 сентября 2021, 00:40
Военкор Котенок поставил "диагноз" украинскому советнику за "руську мо...
04 сентября 2021, 00:40
"Просто мечтают о нападении русских": На Западе вновь предупредили об угроз...
04 сентября 2021, 00:40
Русские отправляют корабль к местам будущих диверсий - Defence24
04 сентября 2021, 00:40
Мария Захарова оценила ситуацию после ухода США из Афганистана: "НАТО, ты удивля...
04 сентября 2021, 00:40
Вслед за предупреждением Сноудена: Apple сдала назад в проверке облачного контента
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 августа 2021, 09:10
Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в фольклор: "Хотите анекдот?"
30 августа 2021, 00:35
В Египте оценили планы России на расширение близ Суэцкого канала
31 августа 2021, 09:35
На Украине опасаются последствий от закрытия границы с Россией
28 августа 2021, 23:50
Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены нестыковки
29 августа 2021, 06:15
Политолог: Зеленский хочет убрать немцев и французов из соглашений по Донбассу
28 августа 2021, 05:30
На Львовщине найден труп американского военного
31 августа 2021, 07:45
Через границу Украины прорвался неизвестный военный БПЛА: ПВО сбить его не смогла
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.