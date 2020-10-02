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wPolityce: Для Молдавии готовится белорусский сценарий

02 октября 2020, 10:25  •  34 • В мире
Ситуация в Молдавии становится всё более драматичной – на горизонте маячит новый «майдан»
«События в мире приобрели в последние недели такую динамику, что мы порой не успеваем обращать внимание на происходящее в странах, которые располагаются неподалеку от Польши и играют важную роль из-за своего стратегического положения. Там уже давно пересекаются влияния Востока и Запада, а сейчас появляются новые игроки. Я говорю о Молдавии, на территории которой находится непризнанная Приднестровская республика, где живут люди с двумя гражданствами (одно из них российское)»,
– сообщает польское интернет-издание, посвящённое политической тематике.
wPolityce напоминает – совсем скоро, 1 ноября, в Молдавии пройдёт первый тур президентских выборов. Главными кандидатами на пост президента являются действующий глава страны Игорь Додон, который занимает пророссийскую позицию, и лидер одной из прозападных оппозиционных партий, бывший премьер-министр Майя Санду. Среди остальных кандидатов выделяется своими популистскими лозунгами Ренато Усатый – мэр города Бельцы, который может оказаться «гейм-чейнджером».
По мнению автора статьи, Марека Будзиша (Marek Budzisz), интрига в Молдавии «чрезвычайно любопытна». Он напоминает о свергнутом в прошлом году молдавском олигархе Владимире Плахотнюке, который, по сути, единолично управлял страной. Олигарха свергли прошлогодним летом совместно социалисты (Додон) и прозападники (Санду) при помощи посольств США и России. Плахотнюк бежал сначала в США, а недавно – в Турцию, где с ним встречался Ренато Усатый. Политологи уверяют, что Плахотнюк не оставляет надежды вернуться в молдавскую политику – при помощи Турции, которая, в свою очередь, «стремится стать независимым игроком в регионе, важном для неё в стратегическом плане».
Между тем, отмечает издание, избирательная кампания становится всё более жёсткой. Майя Санду постоянно публично обвиняет президента Додона в том, что тот, беря пример с Белоруссии, собирается фальсифицировать результат выборов. При этом она уверяет, что у неё есть доказательства. В качестве одного такого доказательства выступает факт проведения выборов на территории Российской Федерации, в которой проживает огромная молдавская диаспора. По мнению Санду, итоги выборов на территории России будут сфальсифицированы.
«Между тем ситуация в Молдавии становится всё более драматичной: страна не справляется с продолжающей бушевать пандемией и переживает глубокий экономический кризис, вызванный засухой и тем, что в страну перестали поступать средства от работавших за границей молдаван, потерявших работу и вернувшихся домой. Сейчас они проедают свои накопления, а количество безработных, которым приходится выплачивать пособия, увеличилось до 100 тысяч человек. Сложную экономическую ситуацию усугубляет засуха. Тревогу вызывает перспектива роста цен на продукты питания»,
– перечисляет wPolityce все беды, свалившиеся на Молдавию.
На этом фоне Майя Санду призывает к повторению в Молдове белорусского сценария: по её мнению, тот факт, что действующий молдавский президент поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, является неопровержимым доказательством будущих фальсификаций.
«Иными словами, на горизонте маячит новый «майдан», новая цветная революция, которая может начаться в стране, находящейся неподалеку от Польши. Поляки же тем временем обсуждают дебаты американских кандидатов, не замечая те процессы, которые разворачиваются совсем рядом и имеют гораздо более серьёзное значение для ситуации в регионе. Развитие событий вновь может застать нас врасплох»,
– предупреждает Марек Будзиш.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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