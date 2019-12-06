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WP: в США умер экс-майор КГБ Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году

06 декабря 2019, 05:24  •  76 • Политика

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Бывший майор Комитета государственной безопасности СССР Виктор Шеймов, вывезенный из Москвы агентами американского Центрального разведывательного управления в 1980 году, умер в Соединенных Штатах в возрасте 73 лет. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post.

По ее данным, Шеймов ушел из жизни еще 18 октября в своем доме в городе Вене (штат Вирджиния) вследствие осложнений, вызванных болезнью легких. Перебежчик работал в восьмом управлении КГБ, занимавшемся вопросами связи и шифрования.

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