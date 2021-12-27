WP: В ЕС нет согласия по поводу антироссийских санкций

Как бы ни страдали европейские производители, Брюссель продлил санкции против

«На прошлой неделе Европейский Союз возобновил экономические санкции против России и пригрозил введением новых санкций, если Россия начнёт военное вторжение на Украину. ЕС и США инициировали эти санкции в 2014 году. Однако никто тогда на Западе не предполагал, что эти санкции могут продлиться так долго, потому что большинство европейских стран считают Москву важным партнёром как с экономической, так и с геополитической точки зрения»,

– сообщает американская газета Washington Post (WP).

Семь лет спустя санкции ЕС против России, направленные против физических и юридических лиц российской экономики, остаются в силе, несмотря на то, что многие европейские политики утверждают – в санкциях нет необходимости, отмечает издание. И напоминает, как ещё в 2015 году премьер-министр Греции Алексис Ципрас назвал эти санкции бессмысленными и утверждал, что Греция нарушит эти санкции. Спустя три года то же самое заявил и глава МВД Италии Маттео Сальвинии, подчеркнув, что его правительство не побоится наложить на санкции вето. А в Испании, судя по итогам социологического исследования, только 10% респондентов поддерживают введённые Евросоюзом санкции в отношении России. По результатам других опросов, в Болгарии самой большой угрозой для страны считают не Россию, а США, в Венгрии же самой большой угрозой назвали Россию всего 14% опрошенных.

Таким образом, в Евросоюзе нет единства в отношении экономических антироссийских санкций, делает вывод Washington Post. Тем не менее, эти санкции продлеваются из года в год.

По мнению издания, происходит это потому, что лидеры ЕС – Германия и Франция – настаивают и поддерживают санкционную политику. Кроме того, есть в Евросоюзе и такие страны, в которых большая часть населения требуют санкций – 62% поляков и 58% эстонцев настаивают на этом.

«Но, хотя население этих стран и поддерживает санкции, бизнес-элита и Польши, и Эстонии остаётся равнодушной к экономическим санкциям. Россия является важным торговым партнёром для Польши, поскольку польские экспортёры отправляют свои товары на восток. И, несмотря на санкции, Россия по-прежнему является крупнейшим направлением эстонского экспорта, превосходя страны Великобритании или Франции»,

– пишут авторы статьи, представители европейских университетов Давид Валентек (Dawid Walentek), Клара Портела (Clara Portela), Паулина Поспешна (Paulina Pospieszna) и Иоанна Скшипчинская (Joanna Skrzypczyńska).

Вместе с тем лидеры Евросоюза осознают важность снижения экономических издержек режима санкций. Например, когда Россия ввела контрсанкции в 2014 году, министру экономики Польши пришлось искать альтернативные рынки для экспортёров, пострадавших от ответных мер Кремля. Тогда и Германия пыталась поддержать польских производителей яблок, которые больше всего пострадали от антироссийских санкций.

Как бы ни страдали европейские производители, однако антироссийские санкции в ближайшее время никуда не денутся. По крайней мере, на последнем в этом году заседании Европейского совета вновь был достигнут консенсус по продлению санкций, а в случае, если российские войска перейдут границу Украины, ЕС пообещал ввести новые санкции, в частности, в отношении российского газопровода «Северный поток-2»

«Похоже, что Брюссель собирается продолжать свою санкционную политику в отношении России, несмотря на то, что некоторые члены ЕС терпят от этого убытки»,

– констатирует Washington Post.