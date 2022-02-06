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WP указал единственное место, откуда русские на Украину точно не нападут
06 февраля 2022, 13:35 • 100 • Политика
Аналитики издания The Washington Post выяснили, откуда Россия "точно не нападёт" на Украину.
The Washington Post выпустил статью, где указана "зона отчуждения". Авторы материала утверждают, что Карпаты — это единственное место, откуда "русские на Украину точно не нападут".
Западные страны продолжнают нагнетать обстановку вокруг Украины, делая заявления о "вторжении" России. Сама Россия неоднократно утверждала, что ни на кого нападать не собирается.
Ранее русский журналист Сергей Мардан прокомментировал панический прогноз WP по "вторжению" России на Украину. Он отметил, что публикация в WP поражает своим отчаянным алармизмом.
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