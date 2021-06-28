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WP раскрыли тайну разведки США: Русские бьют на расстоянии - "направленной энергией"

28 июня 2021, 00:45  •  52 • Политика
Доказательств тому никто не приводит.
Разведсообщество США считает, что за некоторыми загадочными происшествиями с американскими чиновниками за рубежом может стоять Россия. В частности, речь идёт о воздействии на них акустической или иной управляемой атакой с применением "направленной энергии". Заметку про это опубликовала газета The Washington Post.
Специалисты разведки считают, что за атаками с "направленной энергией" может стоять Москва.
Газета цитирует фразу высокопоставленного чиновника вашингтонской администрации: "На фоне новых этапов расследований нужно убедиться, что всё понято правильно". Доказательств этому он не привёл.
Газета Politico сообщала ранее, что некоторые американские чиновники считают, что к этому причастны русские спецслужбы.

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