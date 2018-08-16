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WP: Присяжные определят судьбу Пола Манафорта

16 августа 2018, 03:54  •  50 • Политика
Заседание присяжных приступят к рассмотрению вопроса виновности или невиновности Пола Манафорта утром в четверг, 16 августа 2018 года.
В этот четверг коллегия присяжных приступит к рассмотрению вердикта по делу бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Напомним, что известный политтехнолог сейчас находится на скамье подсудимых из-за предъявленных ему обвинений в мошенничестве и уклонении от налогов.
Суд над ним проходит в пригороде Вашингтона Александрии. В ходе начавшихся в конце июля слушаний сторона обвинения представила присяжным более 20 свидетелей, главным из которых является экс-партнер Манафорта Рик Гейтс.
Ранее тот также был обвинен в финансовых махинациях, но пошел на сделку со следствием и согласился свидетельствовать против своего бывшего коллеги. На текущий момент суд заслушал обе стороны процесса, защиту и обвинения. Присяжным также были разъяснены их полномочия и обязанности.
Отметим, что в случае вынесения ему вердикта «виновен» Полу Манафорту может грозить до 30 лет тюрьмы. Обо всем этом сообщает изадние The Washington Post.

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