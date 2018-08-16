WP: Присяжные определят судьбу Пола Манафорта

Заседание присяжных приступят к рассмотрению вопроса виновности или невиновности Пола Манафорта утром в четверг, 16 августа 2018 года.

В этот четверг коллегия присяжных приступит к рассмотрению вердикта по делу бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Напомним, что известный политтехнолог сейчас находится на скамье подсудимых из-за предъявленных ему обвинений в мошенничестве и уклонении от налогов.

Суд над ним проходит в пригороде Вашингтона Александрии. В ходе начавшихся в конце июля слушаний сторона обвинения представила присяжным более 20 свидетелей, главным из которых является экс-партнер Манафорта Рик Гейтс.

Ранее тот также был обвинен в финансовых махинациях, но пошел на сделку со следствием и согласился свидетельствовать против своего бывшего коллеги. На текущий момент суд заслушал обе стороны процесса, защиту и обвинения. Присяжным также были разъяснены их полномочия и обязанности.

Отметим, что в случае вынесения ему вердикта «виновен» Полу Манафорту может грозить до 30 лет тюрьмы. Обо всем этом сообщает изадние The Washington Post.