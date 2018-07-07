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WP: помощники Трампа опасаются, что на встрече с Путиным он может пойти на уступки

07 июля 2018, 09:39  •  71 • Украина

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Помощники главы американской администрации Дональда Трампа и союзники США опасаются, что он может сдать позиции по таким вопросам, как Крым и Украина, на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post, ссылаясь на "официальных лиц США и европейских стран".

По их словам, союзники США и помощники Трампа обеспокоены воинственным подходом Трампа к внешней политике. "Он полагается на свои инстинкты и способность установить личные отношения с мировыми лидерами", - пишет издание.

"Трамп, хотя его администрация ввела жесткие санкции в отношении Москвы и выслала российских дипломатов, избегает критических высказываний в адрес Путина", - подчеркивает The Washington Post. "Президент считает, что может подружиться с Путиным. Я не знаю почему", - приводит издание слова бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера.

Как заметила газета, нынешний глава администрации США дважды - в ноябре прошлого года и в марте - приглашал лидера РФ нанести визит в Белый дом "вопреки советам помощников, которые аргументировали это тем, что шансы на достижение прогресса в решении существенных вопросов незначительны". "Но для Трампа важен сам факт встречи. В интервью телеканалу Fox News в прошлом месяце он высказал предположение, что они с Путиным могли бы за обедом найти решения по Сирии и Украине", - продолжает издание.

"Некоторые официальные лица Белого дома опасаются, что Путин, который несколько раз говорил с Трампом по телефону, может воспользоваться неопытностью президента США и тем, что он не разбирается детально в обсуждаемых вопросах", - отметила The Washington Post.

Хотя в беседах с другими мировыми лидерами, например, с Джастином Трюдо, Терезой Мэй и Ангелой Меркель Трамп "ведет себя временами непочтительно и вызывающе", "может прервать их на полуслове", по отношению к "Путину он демонстрирует более примирительный подход, зачастую относится к нему как к лицу, которому можно довериться", - пишет газета.

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