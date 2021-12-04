WP: «Польша не позволит Германии строить четвёртый рейх»

Варшава продолжает обвинять Берлин

«Неожиданным ударом по нынешней политике Германии стало одно из заявлений председателя правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского (Jarosław Kaczyński). На присутствующих на собрании членов партии это заявление произвело большое впечатление. Говоря о том, что отношения сегодня между Польшей и европейскими столицами, в частности Берлином, становятся с каждым месяцем всё более напряжёнными, Качиньский обвинил в этом Германию. По его словам, Германия хочет построить четвёртый рейх, однако поляки не должны позволить осуществиться подобным немецким планам»,

– пишет польское интернет-издание Wirtualna Polska (WP).

Издание отмечает, что внеочередное собрание правящей партии было экстренным: за несколько часов до начала представители партии PiS получили смс-сообщения об обязательной явке и присутствии на встрече с председателем партии, который собирается сделать важное заявление. Собрание было закрытым, ни один журналист или представитель польских СМИ не был на него допущен.

Конечно, обсуждалась на собрании и тема пандемии, отмечает Wirtualna Polska, но главными всё же были непростые отношения Варшавы и Брюсселя. В связи с этим Ярослав Качинський призвал всех членов партии, а особенно депутатов, к повышенной мобилизации, подчеркнув, что ситуация остаётся сложной и напряжённой и изменения в ближайшем будущем не предвидятся. Однако подобного обвинения Германии и заявления председателя о четвёртом рейхе не ожидал никто, об этом после заседания рассказали журналистам издания Wirtualna Polska представители партии, попросив сохранить анонимность.

«Для европейцев настали тяжёлые времена. Немцы выложили карты на стол, и оказалось, что в этих планах на ближайшее будущее присутствует желание построить четвёртый рейх. Мы не можем с этим согласиться, мы не можем это позволить»,

– процитировал заявление Качиньского руководитель политического отдела аналитического центра «Политика инсайт» Войчех Шацкий (Wojciech Szacki) на встрече с журналистами после собрания.

По его словам, это заявление нисколько не походило на шутку и было воспринято присутствующими вполне серьёзно, они встретили слова Качиньского аплодисментами.

Не так давно председатель PiS призывал все силы страны бросить на укрепление военного сектора, в частности на «радикальное увеличение и усиление польской армии», объяснив это «грядущими переменами в мире», напоминает издание.