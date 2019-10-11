WP: Экс-посол США на Украине обвинила Трампа в своей отставке

Экс-посол США на Украине Мэри Йованович заявила, что американский президент Дональд Трамп лично добивался её отставки.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на её заметки, подготовленные для выступления в конгрессе.

Она указывает, что якобы один из чиновников в Госдепартаменте заявил ей, что её отправили в отставку, так как Трамп потерял доверие к ней, хотя она и не сделала ничего плохого. По словам дипломата, из-за неё Государственный департамент подвергался давлению с лета 2018 года.

Йованович подчёркивает, что начальство решило отстранить её на основании «необоснованных и ложных заявлений людей с явно сомнительными мотивами».

Уточняется, что экс-посол также раскритиковала адвоката президента США Рудольфа Джулиани.

Ранее Йованович прибыла в конгресс для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампа.