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WP: Экс-посол США на Украине обвинила Трампа в своей отставке
11 октября 2019, 22:24 • 12 • Украина
Экс-посол США на Украине Мэри Йованович заявила, что американский президент Дональд Трамп лично добивался её отставки.
Reuters
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на её заметки, подготовленные для выступления в конгрессе.
Она указывает, что якобы один из чиновников в Госдепартаменте заявил ей, что её отправили в отставку, так как Трамп потерял доверие к ней, хотя она и не сделала ничего плохого. По словам дипломата, из-за неё Государственный департамент подвергался давлению с лета 2018 года.
Йованович подчёркивает, что начальство решило отстранить её на основании «необоснованных и ложных заявлений людей с явно сомнительными мотивами».
Уточняется, что экс-посол также раскритиковала адвоката президента США Рудольфа Джулиани.
Ранее Йованович прибыла в конгресс для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампа.
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