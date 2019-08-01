|
Woodstock настиг "злой рок"? Музыкальный фестиваль отменен после серии "непредвиденных неудач" - Reuters
01 августа 2019, 13:54 • 68 • В мире
Запланированный трехдневный музыкальный фестиваль, посвященный 50-летию Woodstock, отменили. Об этом сообщает Reuters. Организаторы кивают на то, что фестиваль настиг "злой рок" в виде серии "непредвиденных неудач".
В августе в Уоткинс-Глене, штат Нью-Йорк, должен был пройти трехдневный музыкальный фестиваль, посвященный 50-летию Woodstock. Но организаторы его вынуждены были отменить, даже не начав продажу билетов. Об этом сообщает Reuters.
Организаторы пожаловались, что фестиваль преследует "злой рок" в виде серии "непредвиденных неудач".
"Мы опечалены тем, что ряд непредвиденных неудач сделал невозможным проведение фестиваля", - отметил соучредитель Woodstock Music & Arts Festival Майкл Лэнг, отметив, что само мероприятие организаторы представляли себе с большим размахом, как по составу участников, так и по "ожидаемой социальной активности".
В число "неудач", постигших организаторов, очевидно, стоит включить и трудности с выбором места проведения - учредители дважды получали отказ; и потерю финансирования; и отказ от участия хедлайнеров - рэпера Jay-Z и поп-звезды Майли Сайрус.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
68
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 июля 2019, 15:54
|
27 июля 2019, 23:24
|
27 июля 2019, 07:09
|
31 июля 2019, 11:54
|
29 июля 2019, 07:54
|
31 июля 2019, 08:39
|
26 июля 2019, 11:39