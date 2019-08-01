Woodstock настиг "злой рок"? Музыкальный фестиваль отменен после серии "непредвиденных неудач" - Reuters

В августе в Уоткинс-Глене, штат Нью-Йорк, должен был пройти трехдневный музыкальный фестиваль, посвященный 50-летию Woodstock. Но организаторы его вынуждены были отменить, даже не начав продажу билетов. Об этом сообщает Reuters.

Организаторы пожаловались, что фестиваль преследует "злой рок" в виде серии "непредвиденных неудач".

"Мы опечалены тем, что ряд непредвиденных неудач сделал невозможным проведение фестиваля", - отметил соучредитель Woodstock Music & Arts Festival Майкл Лэнг, отметив, что само мероприятие организаторы представляли себе с большим размахом, как по составу участников, так и по "ожидаемой социальной активности".

В число "неудач", постигших организаторов, очевидно, стоит включить и трудности с выбором места проведения - учредители дважды получали отказ; и потерю финансирования; и отказ от участия хедлайнеров - рэпера Jay-Z и поп-звезды Майли Сайрус.