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Wodka und Traktor: Перепуганные коронавирусом немцы прислушались к совету Батьки
19 марта 2020, 18:35 • 179 • В мире
В немецких СМИ подхватили "рецепт" Александра Лукашенко, как излечиться от коронавируса. В СМИ появились заголовки с призывом Батьки, где тот советует лечиться при помощи водки и трактора. "Рецепт Лукашенко активно постят немецкие СМИ. Он и для них батька", - иронично отметил политолог Александр Сосновский.
В немецких СМИ распространяют совет президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, как излечиваться от коронавируса, взбудоражившего Европу. Ранее политик заявил, что в разгар эпидемии в шутку советует знакомым спасаться водкой.
"Водкой надо не только руки мыть, но, наверное, в день 40-50 граммов в пересчёте на чистый спирт травить этот вирус", - заявлял Лукашенко.
Кроме того, по его словам, работа, особенно на селе, также благотворно сказывается на защите организма. "Трактор вылечит всех. Поле всех лечит", - отметил он, а также рекомендовал гражданам, "по совету китайцев", почаще ходить в сауну.
Скриншот Telegram/ Доктор Сосновский
В немецкой прессе советы Лукашенко про Wodka und Traktor восприняли на ура.
"Рецепт Лукашенко активно постят немецкие СМИ. Он и для них батька", - иронично отметил политолог Александр Сосновский, комментируя публикации в немецкой прессе.
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