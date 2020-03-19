Wodka und Traktor: Перепуганные коронавирусом немцы прислушались к совету Батьки

В немецких СМИ распространяют совет президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, как излечиваться от коронавируса, взбудоражившего Европу. Ранее политик заявил, что в разгар эпидемии в шутку советует знакомым спасаться водкой.

"Водкой надо не только руки мыть, но, наверное, в день 40-50 граммов в пересчёте на чистый спирт травить этот вирус", - заявлял Лукашенко.

Кроме того, по его словам, работа, особенно на селе, также благотворно сказывается на защите организма. "Трактор вылечит всех. Поле всех лечит", - отметил он, а также рекомендовал гражданам, "по совету китайцев", почаще ходить в сауну.

Скриншот Telegram/ Доктор Сосновский

В немецкой прессе советы Лукашенко про Wodka und Traktor восприняли на ура.

"Рецепт Лукашенко активно постят немецкие СМИ. Он и для них батька", - иронично отметил политолог Александр Сосновский, комментируя публикации в немецкой прессе.