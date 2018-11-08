Wirtualna Polska: База НАТО в Польше заставит Лукашенко сделать выбор

Поляки обсуждают возможный ответ России и Беларуси на «Форт Трамп»

Сегодня президент Белоруссии Лукашенко с гордостью заявляет, что на территории его страны нет иностранных военных баз. Однако вопрос в том, как долго это может продлиться. В случае роста напряжённости между Россией и НАТО Беларусь окажется между ними и станет самой первой жертвой конфликта, даже если военные действия и не начнутся, сообщает Wirtualna Polska, один из самых популярных польских интернет-порталов.

Если же Россия разместит на территории Белоруссии свои военные базы в ответ на появление в Польше американских баз, это будет означать, что Минск потерял свою независимость, хотя до сих пор ему удавалось успешно лавировать между Востоком и Западом, пишет издание. Однако база НАТО в Польше заставит Лукашенко сделать свой выбор. «Проблема Лукашенко заключается в том, что ему придётся отреагировать на размещение в Польше американских военных. Существует реальная опасность, что ему придётся в большей мере подчиняться требованиям Москвы, чем он делает это сейчас», – считает аналитик Центра восточных исследований Камиль Клысинский (Kamil Kłysiński).

По прогнозам этого эксперта, Минск сначала согласится на строительство российской авиабазы под Бобруйском, а потом Россия может потребовать создать также базу сухопутных войск, всё это станет ответом на польский «Форт Трамп».

«Сейчас Россия пользуется военными объектами в Вилейке и Ганцевичах, но это не базы в полном смысле этого слова. Российские войска находятся на белорусской территории только во время учений, таких как «Запад-2017», – говорит Клысинский.

И если сейчас Лукашенко с гордостью заявляет о том, что на территории его страны нет иностранных войск, то вскоре Белоруссия вообще может утратить самостоятельность, ведь вход российских войск на территорию этой страны станет для Минска катастрофой, стращает поляков эксперт.

«Лукашенко подчёркивает, что белорусы – мирный народ, который не хочет конфликтовать с соседями. Он защищает свою страну, стараясь, чтобы она оставалась максимально нейтральной. Теоретически это нереально, ведь она состоит в военном и экономическом союзе с Россией, однако в международной политике возможно всё. Минск пытается убедить Запад и Восток, что не собирается занимать чью-либо сторону. Нам он говорит, что его интересует не интеграция с ЕС, а развитие торговли и добрососедских отношений, Москве рассказывает о братском сотрудничестве и славной общей истории, при этом одновременно он делает упор на своей самостоятельности и независимости. Изменилось только то, что белорусы перестали шантажировать ключевых игроков углублением сотрудничества с их противниками. Это было слишком рискованно», – цитирует эксперта Wirtualna Polska.

По мнению Клысинского, белорусы уверены, что Россия никогда не нападёт на их страну. При этом он подчеркнул, что в России на Белоруссию смотрят свысока и не принимают во внимание, что это самостоятельная страна, хотя подрастающие поколения уже не помнят Советского Союза, а белорусские элиты не желают, чтобы их страна стала частью России, ведь тогда они лишатся своих привилегий.

«Я не думаю, что Москва пойдёт на аннексию. Опасность для Белоруссии представляет сейчас, скорее, российская идея реанимировать союзное государство, которое формально существует вот уже двадцать лет. Я думаю, Россия может предпринять попытку подчинить себе Минск, чтобы решить какие-то свои внутренние проблемы. Для этого она использует законные механизмы интеграции», – нагоняет тумана аналитик.

Wirtualna Polska напоминает, что в начале 2019 года Пентагон представит Конгрессу США доклад на тему возможности размещения постоянных военных баз в Польше. Варшава уже давно этого добивается. Сейчас на польской территории в рамках программ двустороннего сотрудничества и стратегии укрепления восточного фланга НАТО американские военные пребывают на ротационной основе.

Статья Ярослава Кочишевского (Jarosław Kociszewski), опубликованная на портале Wirtualna Polska, вызвала много комментариев польских читателей. Одни обвиняют Россию, другие Америку, но все сходятся в одном – Белоруссия сегодня и так слишком зависит от России, чтобы могла бояться потерять самостоятельность.

Publicysta: «Лукашенко давно выбрал Путина, польская политика здесь совершенно ни при чём. Белорусы вместе с россиянами не первый год отрабатывают в ходе учений атаку на Польшу и страны Балтии. Если бы Минск хотел договориться с Западом, Варшава бы ему помогла, но два сатрапа договорились друг с другом».

Wiktor52: «Лукашенко действительно оказался между молотом и наковальней. Без дешёвых нефти и газа из России у него нет шансов добиться развития страны с отсталыми в технологическом плане предприятиями (западных инвестиций там нет). Так что ему остаётся лавировать».

Hen: «Стратегия, достойная Наполеона! Дать в морду и спрятаться за спину приятеля. Но, если начнётся война, всё будет иначе: на ключевые точки в Польше (Варшава, Гданьск) упадут ядерные ракеты. Американский батальон покинет опасную зону, мир осудит агрессора, а мы вновь будем предоставлены сами себе, как в 1939 году».

Tadek: «К сожалению, но Лукашенко прав! Польское правительство разрешило янки приземлиться в Польше. А ведь мы могли бы создать свою собственную армию для Народной Республики Польша, это можно сделать даже сейчас! Напомню, что у нас было 450000 военнослужащих, а сегодня никто не желает даже говорить о том, как разрушена польская армия».

Мetek: «Независимость» Беларуси – чистая фикция, они были и будут зависеть от Москвы. Интересно, как долго Лукашенко и Путин будут терпеть «гонку вооружений из США», я чувствую, что у нас скоро будет ещё больше экономических мигрантов с Востока».

Embrouz: «Политика Польши угрожает даже самой Польше, а не только Беларуси».