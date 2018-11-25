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WikiLeaks счел фальшивкой хакерские документы против пропаганды России

25 ноября 2018, 04:39  •  84 • В мире
Эксперты организации WikiLeaks заявили, что обнаружили признаки фальсификации в некоторых документах, обнародованных хакерской группировкой Anonymous о проекте Integrity Initiative. В данных документах, напомним, была инструкция по противодействию дезинформации России.
В WikiLeaks, тем не менее, заявляют, что в при анализе документов они нашли признаки фальсификации. При этом аналитики не стали раскрывать, о каких именно материалах идет речь.
В сообщении, размещенном на официальной странице WikiLeaks в Twitter, указывается, что информация о спонсировании Великобританией кластеров влияния в России и Европе размещена «на сайте, который, как утверждается, часто используется российскими государственными хакерами».
При этом, поясняют эксперты WikiLeaks, часть из бумаг «демонстрирует признаки фабрикаций».
Ранее группировка хакеров Anonymous опубликовала в интернете секретные документы Великобритании о так называемом противодействии российской пропаганде и гибридной войне. В Сети их метко прозвали «методичкой» по борьбе с Россией.
Тем временем в МИД Британии прокомментировали заявление хакеров Anonymous о проекте Integrity Initiative. Дипломаты отметили, что будут рады повышению уровня информированности о данном проекте.
Отмечается, что по поводу данных, полученных хакерской группировкой Anonymous, о том, что целью проекта является противодействие России, был проинформирован Национальный центр кибербезопасности Великобритании.
Согласно документам, финансирование деятельности проекта для создания кластеров влияния оценивается в размере порядка 2 млн фунтов стерлингов. В числе тех, кто сотрудничал в рамках Integrity Initiative, числятся финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального.

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