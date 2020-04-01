Wi-Fi начинается с эротики, а циркулярная пила – с любви • 21 • Аналитика © Фото : Даниэль Занвальд/GARAGE Magazine В этот день, ...лет назад Первого апреля 1889 года на Всемирной выставке в Чикаго была продемонстрирована первая посудомоечная машина, созданная американкой Джозефиной Кокрейн. Она была женой богатого торговца, который вел свой род чуть ли не от отцов-пилигримов. В доме было много антиков, в том числе дорогие фарфоровые сервизы, которые вызывали восхищение гостей на званых обедах четы Кокрейнов. Но как-то Джозефина недосчиталась нескольких тарелок в самом лучшем сервизе. После беседы с пристрастием со своей посудомойкой и обвинительного приговора той за нерасторопность и неуклюжесть миссис Кокрейн сама взялась мыть свой антиквариат. Впрочем, ей это быстро надоело. И вот тут у нее и появилась идея создать кухонный агрегат. Со словами "если никто не собирается изобретать посудомоечную машину, я займусь этим сама!" она тут же взялась за дело. © РЈР»Р°СЃРµРІРёС‡ Посудомоечная машина Стоит ради справедливости отметить, что все-таки изобретателем самой первой посудомоечной машины был мужчина – Джоул Гоутон, который получил патент еще в 1850 году. Но его проект был громоздким и неэффективным. О нем быстро забыли, а вот посудомоечный агрегат Джозефины Кокрейн вызвал сенсацию на Всемирной выставке в Чикаго. Ну, в общем: ты – женщина, а не посудомойка! Хотя не обошлось и без критиков, которые посчитали машину Кокрейн "безнравственной" (?!). А посудомойки и вовсе устроили изобретательнице обструкцию, обвинив ее в том, что богатенькая Джозефина, ничего не понимающая в настоящей жизни, лишает их работы... Кстати, женщины сделали немало громких изобретений. Ну понятно, что подгузники и силикон изобрели именно представительницы прекрасного пола. Но, например, вряд ли кто может себе такое представить: циркулярную пилу изобрела тоже женщина – Табита Бэббитт (правда, сейчас некоторые исследователи-мужланы пытаются сей факт опровергнуть). Она очень долго наблюдала за мужчинами (не удивлюсь, если один из них был предметом страсти Табиты), пилящими бревна пилой с двумя ручками. Туда-сюда, туда-сюда… А сколько при этом энергии пропадает впустую! И в 1810 году Бэббитт создает первый действующий прототип циркулярной пилы. Каково?! И что тут первичнее – сила мысли или сила любви, сказать затруднительно... © Depositphotos / alexroz Циркулярная пила И стеклоочистители для автомобиля изобрела женщина – Мэри Андерсон, в 1903 году. А ведь до появления "дворников" обычно в дождь или снег водитель-муж крутил баранку, а жена высовывалась из кабины и поминутно протирала лобовое стекло тряпкой. И глушитель для автомобиля тоже изобрела (по другой версии – усовершенствовала) женщина – Эль Долорес Джонс, в 1917 году. Видимо, для того, чтобы мужу рев двигателя не мешал слушать ее наставления и приказы. Страшно подумать, но и отцом, вернее, матерью, мобильной связи и Wi-Fi была тоже женщина – австрийская и американская актриса Хеди Ламарр. А все началось с эротического скандала. В 1933 году 18-летняя красавица снялась в фильме "Экстаз" чехословацкого режиссера Густава Махаты. Казалось бы, ну и что тут такого? А вот что. Во-первых, она (Ева, так актрису звали по сценарию) там плавает совершенно обнаженной в лесном озере, а потом бегает голышом по полям за своей лошадью, как на грех убежавшей от Евы вместе с ее одеждой. Впрочем, полупрозрачный пеньюар вряд ли можно назвать одеждой в полном смысле этого слова, потому что он почти ничего не скрывал из прелестей молодой особы. Дальше – больше. Лошадь поймал молодой инженер по имени, естественно, Адам. Да! Забыл сказать, что Ева была замужем. За богатым стариком, начисто лишенным порывов страсти. Впрочем, это не существенно. После этого Адам и Ева остаются наедине. Интимная сцена показана настолько целомудренно и невинно (естественно, с сегодняшней точки зрения), что только искушенные зрители по лицу актрисы понимали, что она испытывала в эти минуты. © AP Photo Актриса Хеди Ламарр И в итоге Хеди Ламарр (тогда еще Кислер) многие восторженные критики (да и просто мужчины) провозгласили "самой красивой женщиной в мире", что недалеко от истины. Однако реакция властей была менее восторженной. Во многих странах картина "Экстаз" вышла со значительными цензурными изъятиями. В нацистской Германии фильм показывали в сокращенной версии и под названием "Симфония любви". Фильм осудил папа римский Пий XII. В США Католический легион благопристойности (Catholic Legion of Decency) при поддержке президента Франклина Делано Рузвельта долго не разрешал фильм к показу на широком экране. А когда тот пробился, то не без значительных потерь. Но в пуританской Америке в первую очередь усмотрели "ересь" не в купании голышом, а в том, что замужняя героиня (пусть и ушедшая от мужа) занимается черт-те чем не с супругом, а с совершенно посторонним мужчиной. В те времена в Америке еще мало кто подозревал, что США через каких-нибудь 30-40 лет и по фильмам категории "три икс" будут впереди планеты всей.... И все-таки, не знаю как насчет артистического дара, но природную красоту Хеди мужчины оценили по достоинству. Ей делает предложение сердца и кармана австрийский миллионер Фриц Мандл. Предложение, от которого невозможно отказаться. Актриса получает доступ в высший свет, знакомится со многими известными политиками и бизнесменами, в том числе с Гитлером и Муссолини, вращается среди блестящих аристократов. Муж ее безумно ревновал, и брак вскоре распался. Впрочем, лиха беда начало! Хеди еще пять раз сходит замуж. CC0 / 3844328 / Wireless Wi-fi роутер Она уезжает в США, где не только продолжает успешную карьеру в Голливуде, но и обретает славу изобретательницы. В 1942 году красотка-киноактриса запатентовала (вместе со своим другом, композитором (?!) Джорджем Антейлом)... систему дистанционного управления торпедами. Что-то, наверно, подсмотрела на заводе своего первого мужа. Но не надо думать, что все так просто: смотреть – не всегда значит видеть. Спустя полвека этот патент Хеди стал основой для связи с расширенным спектром, которая сегодня используется повсюду – от мобильных телефонов до Wi-Fi. Вот так! Одна из самых прорывных технологий XX века началась с эротики. Автор Владимир Бычков, радио Sputnik Радио Sputnik – самая цитируемая радиостанция России. Будьте с нами в Telegram и Яндекс.Дзен. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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