Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
Юг Италии на грани бунта
Лев Лещенко перезаражал весь цвет российского шоу-бизнеса?!...
Россия неизбежно вернёт Украину: Галичане в это начинают верить
Главная / Аналитика

Wi-Fi начинается с эротики, а циркулярная пила – с любви

01 апреля 2020, 08:35  •  21 • Аналитика
© Фото : Даниэль Занвальд/GARAGE Magazine
В этот день, ...лет назад
Первого апреля 1889 года на Всемирной выставке в Чикаго была продемонстрирована первая посудомоечная машина, созданная американкой Джозефиной Кокрейн. Она была женой богатого торговца, который вел свой род чуть ли не от отцов-пилигримов. В доме было много антиков, в том числе дорогие фарфоровые сервизы, которые вызывали восхищение гостей на званых обедах четы Кокрейнов. Но как-то Джозефина недосчиталась нескольких тарелок в самом лучшем сервизе. После беседы с пристрастием со своей посудомойкой и обвинительного приговора той за нерасторопность и неуклюжесть миссис Кокрейн сама взялась мыть свой антиквариат. Впрочем, ей это быстро надоело. И вот тут у нее и появилась идея создать кухонный агрегат. Со словами "если никто не собирается изобретать посудомоечную машину, я займусь этим сама!" она тут же взялась за дело.
© РЈР»Р°СЃРµРІРёС‡
Посудомоечная машина
Стоит ради справедливости отметить, что все-таки изобретателем самой первой посудомоечной машины был мужчина – Джоул Гоутон, который получил патент еще в 1850 году. Но его проект был громоздким и неэффективным. О нем быстро забыли, а вот посудомоечный агрегат Джозефины Кокрейн вызвал сенсацию на Всемирной выставке в Чикаго. Ну, в общем: ты – женщина, а не посудомойка!
Хотя не обошлось и без критиков, которые посчитали машину Кокрейн "безнравственной" (?!). А посудомойки и вовсе устроили изобретательнице обструкцию, обвинив ее в том, что богатенькая Джозефина, ничего не понимающая в настоящей жизни, лишает их работы...
Кстати, женщины сделали немало громких изобретений. Ну понятно, что подгузники и силикон изобрели именно представительницы прекрасного пола. Но, например, вряд ли кто может себе такое представить: циркулярную пилу изобрела тоже женщина – Табита Бэббитт (правда, сейчас некоторые исследователи-мужланы пытаются сей факт опровергнуть). Она очень долго наблюдала за мужчинами (не удивлюсь, если один из них был предметом страсти Табиты), пилящими бревна пилой с двумя ручками. Туда-сюда, туда-сюда… А сколько при этом энергии пропадает впустую! И в 1810 году Бэббитт создает первый действующий прототип циркулярной пилы. Каково?! И что тут первичнее – сила мысли или сила любви, сказать затруднительно...
© Depositphotos / alexroz
Циркулярная пила
И стеклоочистители для автомобиля изобрела женщина – Мэри Андерсон, в 1903 году. А ведь до появления "дворников" обычно в дождь или снег водитель-муж крутил баранку, а жена высовывалась из кабины и поминутно протирала лобовое стекло тряпкой.
И глушитель для автомобиля тоже изобрела (по другой версии – усовершенствовала) женщина – Эль Долорес Джонс, в 1917 году. Видимо, для того, чтобы мужу рев двигателя не мешал слушать ее наставления и приказы.
Страшно подумать, но и отцом, вернее, матерью, мобильной связи и Wi-Fi была тоже женщина – австрийская и американская актриса Хеди Ламарр. А все началось с эротического скандала. В 1933 году 18-летняя красавица снялась в фильме "Экстаз" чехословацкого режиссера Густава Махаты. Казалось бы, ну и что тут такого? А вот что. Во-первых, она (Ева, так актрису звали по сценарию) там плавает совершенно обнаженной в лесном озере, а потом бегает голышом по полям за своей лошадью, как на грех убежавшей от Евы вместе с ее одеждой. Впрочем, полупрозрачный пеньюар вряд ли можно назвать одеждой в полном смысле этого слова, потому что он почти ничего не скрывал из прелестей молодой особы. Дальше – больше. Лошадь поймал молодой инженер по имени, естественно, Адам. Да! Забыл сказать, что Ева была замужем. За богатым стариком, начисто лишенным порывов страсти. Впрочем, это не существенно. После этого Адам и Ева остаются наедине. Интимная сцена показана настолько целомудренно и невинно (естественно, с сегодняшней точки зрения), что только искушенные зрители по лицу актрисы понимали, что она испытывала в эти минуты.
© AP Photo
Актриса Хеди Ламарр
И в итоге Хеди Ламарр (тогда еще Кислер) многие восторженные критики (да и просто мужчины) провозгласили "самой красивой женщиной в мире", что недалеко от истины. Однако реакция властей была менее восторженной. Во многих странах картина "Экстаз" вышла со значительными цензурными изъятиями. В нацистской Германии фильм показывали в сокращенной версии и под названием "Симфония любви". Фильм осудил папа римский Пий XII. В США Католический легион благопристойности (Catholic Legion of Decency) при поддержке президента Франклина Делано Рузвельта долго не разрешал фильм к показу на широком экране. А когда тот пробился, то не без значительных потерь. Но в пуританской Америке в первую очередь усмотрели "ересь" не в купании голышом, а в том, что замужняя героиня (пусть и ушедшая от мужа) занимается черт-те чем не с супругом, а с совершенно посторонним мужчиной. В те времена в Америке еще мало кто подозревал, что США через каких-нибудь 30-40 лет и по фильмам категории "три икс" будут впереди планеты всей....
И все-таки, не знаю как насчет артистического дара, но природную красоту Хеди мужчины оценили по достоинству. Ей делает предложение сердца и кармана австрийский миллионер Фриц Мандл. Предложение, от которого невозможно отказаться. Актриса получает доступ в высший свет, знакомится со многими известными политиками и бизнесменами, в том числе с Гитлером и Муссолини, вращается среди блестящих аристократов. Муж ее безумно ревновал, и брак вскоре распался. Впрочем, лиха беда начало! Хеди еще пять раз сходит замуж.
CC0 / 3844328 / Wireless
Wi-fi роутер
Она уезжает в США, где не только продолжает успешную карьеру в Голливуде, но и обретает славу изобретательницы. В 1942 году красотка-киноактриса запатентовала (вместе со своим другом, композитором (?!) Джорджем Антейлом)... систему дистанционного управления торпедами. Что-то, наверно, подсмотрела на заводе своего первого мужа. Но не надо думать, что все так просто: смотреть – не всегда значит видеть. Спустя полвека этот патент Хеди стал основой для связи с расширенным спектром, которая сегодня используется повсюду – от мобильных телефонов до Wi-Fi. Вот так! Одна из самых прорывных технологий XX века началась с эротики.
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
Радио Sputnik – самая цитируемая радиостанция России. Будьте с нами в Telegram и Яндекс.Дзен.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



21
Источник
Похожие новости
31 марта 2020, 17:35
Полная самоизоляция: творческая элита покинула Россию
31 марта 2020, 17:35
Дональд Трамп закрепил одну из самых пагубных привычек США
31 марта 2020, 19:35
Резцова — Губерниеву: Дима, греби в греблю, зачем в биатлоне роешься?
31 марта 2020, 12:35
Как депутат Госдумы Сергей Жигарев пытается забыть о себе в интернете
31 марта 2020, 17:35
Партию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана просят на выход
01 апреля 2020, 07:35
Болезнь, которая убивала молниеносно, а потом просто исчезла
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 апреля 2020, 00:30
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациентов с ...
01 апреля 2020, 01:35
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о "туа...
01 апреля 2020, 03:35
И кто теперь лидер? Коронавирус сбросил США с пьедестала "пандемического" р...
01 апреля 2020, 03:35
Сообщивший о "мировом грабеже" президент Сербии не смог снова выступить пер...
01 апреля 2020, 01:35
"Момент для жуликов - лучше не придумаешь": Поклонская заявила о рейдерстве...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 марта 2020, 08:35
"Спасибо, дорогие, что бросили нас": В Италии записали 8-минутную "благодарность" Макрону и Меркель
28 марта 2020, 10:00
Россия должна заслужить право помогать Украине в борьбе против коронавируса
26 марта 2020, 08:35
Мир ожидает передел после коронавируса
27 марта 2020, 01:35
Рефрижераторы для трупов и врачи в мусорных мешках: Российский журналист сравнил Нью-Йорк с фильмом ужасов
27 марта 2020, 01:35
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
29 марта 2020, 10:35
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
28 марта 2020, 06:35
Путин отправил не ту помощь? Швейцарцы испугались российских грузовиков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.