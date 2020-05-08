Who is "новый фигурант" дела МН17? Прокуратура Нидерландов уточнила имена всех подозреваемых

Прокуратура Нидерландов заявила, что новых подозреваемых в деле о крушении рейса MH17 не появилось. Это опровергает ранее появлявшуюся в СМИ информацию, которая подавалась со ссылкой на собственные источники. РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейка сообщает, что в деле по-прежнему остаются четыре основных подозреваемых.

"Для Государственной прокуратуры Нидерландов по-прежнему есть только четверо подозреваемых, которым предъявлены обвинения, и сейчас они находятся под следствием: это господин Гиркин, господин Дубинский, господин Пулатов и господин Харченко", - цитирует издание пресс-секретаря.

Напомним, ранее Русская служба "Би-би-си", The Insider и Bellingcat выпустили так называемое расследование, где говорится о "ключевых фигурантах дела о сбитом в Донбассе Boeing". Дальше подобного громкого заявления дело не идёт. В материале настаивают, что тем самым ключевым фигурантом оказался "высокопоставленный сотрудник ФСБ", чьё имя, конечно же, не называется. В материалах так называемой Объединенной следственной группы (JIT) он проходит как "Владимир Иванович".

Так называемое расследование по форме напоминает всё, что мы читали и разоблачали ранее. Представлены некие переговоры представителей республик Донбасса, которые будто бы удалось перехватить Службе безопасности Украины. В этих переговорах "Владимир Иванович" упоминается вскользь. Однако прямых доказательств авторы материала не приводят.