Where’s cold hard cash? Для перевода цитаты Путина использовали американскую идиому

Для перевода цитаты президента России Владимира Путина, которая прозвучала в рамках интервью российского лидера для ТАСС, использована старая американская идиома, которую использовали бизнесмены.

По данным Telegram-канала "Вы слушали "Маяк", цитата Путина "Бабки-то где?" была переведена как "Where’s cold hard cash?". Эта американская идиома использовалась американскими бизнесменами и означала наличные, на современный манер, разговорное "кэш".

По данным авторов канала, на иностранные языки интервью Путина переводили специалисты из МИД РФ.

Напомним, что полная цитата Владимира Путина звучит так: "Бабки-то где, извините за моветон, денежки где? В заграничных банках!"

Напомним, эта и другие фразы прозвучали в интервью президента России ТАСС.