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Where’s cold hard cash? Для перевода цитаты Путина использовали американскую идиому

21 февраля 2020, 15:54  •  74 • Политика
Для перевода одной из ставших вирусными цитат Владимира Путина использована старая американская идиома, которую использовали бизнесмены. "Where’s cold hard cash?" - спрашивает президент.
Для перевода цитаты президента России Владимира Путина, которая прозвучала в рамках интервью российского лидера для ТАСС, использована старая американская идиома, которую использовали бизнесмены.
По данным Telegram-канала "Вы слушали "Маяк", цитата Путина "Бабки-то где?" была переведена как "Where’s cold hard cash?". Эта американская идиома использовалась американскими бизнесменами и означала наличные, на современный манер, разговорное "кэш".
По данным авторов канала, на иностранные языки интервью Путина переводили специалисты из МИД РФ.
Напомним, что полная цитата Владимира Путина звучит так: "Бабки-то где, извините за моветон, денежки где? В заграничных банках!"
Напомним, эта и другие фразы прозвучали в интервью президента России ТАСС.

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