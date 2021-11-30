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WhatsApp сливает данные ФБР каждые 15 минут? Американские СМИ раскрыли схему

30 ноября 2021, 21:15  •  147 • Политика
ФБР имеет доступ к данным WhatsApp и iMessage почти в режиме реального времени. Мессенджер способен передавать спецслужбам США обновлённые данные с периодичностью 15 минут.
Американские спецслужбы, в частности ФБР, могут получать данные о переписке пользователей WhatsApp, Facebook и iMessage каждые 15 минут. Об этом сообщает американский журнал Rolling Stone со ссылкой на утёкший в Сеть документ под названием "Законный доступ".
В нём говорится, что у правоохранительных органов США есть целый ряд способов получить доступ к конфиденциальной информации пользователей мессенджеров, которые славятся "защищённостью" переписки. Оказалось, что при наличии судебного разрешения администрация мессенджеров может передавать спецслужбам данные практически в режиме реального времени.
Так, WhatsApp, один из самых популярных мессенджеров, передаёт ФБР информацию о всех контактах пользователя, а также каждого, у кого он значится в записной книжке. Также могут передаваться некоторые данные переписок или звонков - какие пользователи с кем, когда и как долго общаются, следует из документа. При этом WhatsApp способен передавать обновлённые данные с периодичностью 15 минут. Отмечается, что другие мессенджеры могут делать это и быстрее.

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