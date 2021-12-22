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WELT узнала о повышении боеготовности сил НАТО из-за России

22 декабря 2021, 13:40  •  102 • Политика
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
В альянсе настроены на диалог и оборону
Порядка 40 тысяч военнослужащих Североатлантического альянса приведены в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщает немецкая газета WELT со ссылкой на собственный источник в НАТО.
По данным авторов статьи, речь идет о силах быстрого реагирования. В военно-политическом блоке приняли соответствующее решение якобы из-за потенциальной угрозы, исходящей от России. В НАТО считают, что наша страна наращивает войска вблизи украинской границы. 
Немецкие журналисты даже обратились к официальному представителю альянса из-за сложившейся ситуации, однако чиновник отказался от комментариев. В то же время он подчеркнул, что НАТО сохраняет свою позицию относительно России, которая заключается не только в обороне, но и в диалоге. 
Кроме того WELT выяснил, что Североатлантический альянс усилил боеготовность, чтобы также защитить Польшу, Румынию и прибалтийские республики, в которых "ощущается угроза" от потенциального конфликта России и Украины.
В издании подчеркнули, что действия членов НАТО направлены на снижение напряженности в регионе и на демонстрацию готовности оказать России противодействие.
Примечательно, что наша страна прикладывает огромные усилия для деэскалации ситуации путем дипломатических переговоров. Так, ранее посольство РФ в США призвало Вашингтон отказаться от расширения НАТО на Восток.

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