We are the Mighty назвало испугавший США и НАТО самолет: Русский истребитель установил сразу три рекорда

Разработка еще советского времени - истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25, по версии американского издания We are the Mighty, и сегодня "по-прежнему самый быстрый и самый высоко летающий истребитель в мире". Хоть самолет и был создан еще полвека назад, но используется до сих пор, указывается в статье.

Рассуждая о преимуществах боевой машины, автор публикации отметил, что наш самолет быстро установил сразу три мировых рекорда: по скорости, времени набора высоты и высотам для истребителя. "И это напугало США и остальную часть НАТО, - отмечается в статье. - Мало того, что он был быстрым и мощным, но его дизайн предполагал, что он был сверхманевренным". Автор отмечает, что это была та важная конструктивная характеристика, к которой двигался Запад.

В частности, отмечает автор, речь идет о конструкции с двумя турбореактивными двигателями, которая позволяла развивать МиГ-25 скорость до 2,8 Маха в эксплуатационных условиях и 3,2, "если пилоты были готовы рискнуть двигателями".

Автор также упоминает о случае, когда советский пилот угнал этот истребитель в Японию и дал возможность НАТО узнать особенности самолета. Тогда в альянсе обнаружили подтверждение тому, что МиГ-25 "был действительно ужасно превосходный в воздухе".