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We are the Mighty назвало испугавший США и НАТО самолет: Русский истребитель установил сразу три рекорда

22 октября 2019, 05:39  •  117 • В мире
Американское издание We are the Mighty назвало советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 самым быстрым в мире. Издание также отметило, что после того как самолет установил сразу три рекорда, "это напугало США и НАТО".
Разработка еще советского времени - истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25, по версии американского издания We are the Mighty, и сегодня "по-прежнему самый быстрый и самый высоко летающий истребитель в мире". Хоть самолет и был создан еще полвека назад, но используется до сих пор, указывается в статье.
Рассуждая о преимуществах боевой машины, автор публикации отметил, что наш самолет быстро установил сразу три мировых рекорда: по скорости, времени набора высоты и высотам для истребителя. "И это напугало США и остальную часть НАТО, - отмечается в статье. - Мало того, что он был быстрым и мощным, но его дизайн предполагал, что он был сверхманевренным". Автор отмечает, что это была та важная конструктивная характеристика, к которой двигался Запад.
В частности, отмечает автор, речь идет о конструкции с двумя турбореактивными двигателями, которая позволяла развивать МиГ-25 скорость до 2,8 Маха в эксплуатационных условиях и 3,2, "если пилоты были готовы рискнуть двигателями".
Автор также упоминает о случае, когда советский пилот угнал этот истребитель в Японию и дал возможность НАТО узнать особенности самолета. Тогда в альянсе обнаружили подтверждение тому, что МиГ-25 "был действительно ужасно превосходный в воздухе".

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