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Washington Times: в США обвинили Плахотнюка в присвоении денег МВФ

26 января 2020, 05:39  •  245 • Украина
В Вашингтоне опасаются, что у беглого олигарха остались рычаги влияния на молдавскую политику
«Новость о том, что коррумпированному молдавскому олигарху и бывшему главе Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимиру Плахотнюку запретили въезд в Соединённые Штаты, безусловно, является посланием для других олигархов, пытающихся избежать правосудия»,
– сообщает газета Washington Times.
Издание отмечает, что сам госсекретарь Майк Помпео в своём выступлении на прошлой неделе официально признал, что «Плахотнюк, будучи лидером правящей политической партии, был вовлечён в коррупционные деяния, которые подрывали верховенство закона и наносили серьёзный ущерб независимости демократических институтов в Молдове».
По мнению автора статьи Даррена Спинка (Darren Spinck), определённую долю ответственности несёт посол США в Молдове Дерек Хоган, который тесно сотрудничал с Плахотнюком, но ничего не сделал для его разоблачения. Мало того, Хоган ещё и помог преступному олигарху бежать из Молдовы в США. К тому же Вашингтон недоволен Хоганом за то, что тот недостаточно делал для поддержки прозападного правительства Майи Санду. В противном случае это правительство не рухнуло бы, не проработав и полугода, не сомневается Спинк.
«Сегодня будущее Молдовы вновь стало неопределённым после распада коалиции проевропейской ACUM и пророссийской Социалистической партии, а ведь эту коалицию поддержали не только Вашингтон и Брюссель, но и Москва. Летом прошлого года Молдова представляла редкий пример того, как Соединённые Штаты, Европейский союз и Россия, наконец, нашли способ работать вместе и достигать общей цели на пользу людям из бывшей советской республики, а также помогать ослабить напряжённость между Востоком и Западом. К сожалению, всё это длилось недолго»,
– отмечает Washington Times.
Однако издание тут же пытается внести долю оптимизма, уверяя, что и сегодня «Молдова по-прежнему движется к светлому будущему». Вероятно, под «светлым будущем» в Вашингтоне понимают будущее в составе НАТО и с «европейскими ценностями».
Издание предупреждает, что беглый олигарх, оставаясь на свободе, представляет потенциальную опасность, ведь в стране в этом году пройдут президентские выборы, а у Плахотнюка всё ещё имеются рычаги влияния на молдавскую политику даже из-за рубежа. Это может привести к отмене всех реформ, которые пытаются проводить в Молдове.
Влад Плахотнюк покинул Молдову в результате разговора с послом Хоганом, после чего в Кишинёве предположили, что Соединённые Штаты попытаются обеспечить беглому олигарху свою защиту.
В Молдове Плахотнюка обвинили в «создании преступной группировки, шантаже, мошенничестве и отмывании денег». Добиваются ареста олигарха и в России – за незаконный оборот наркотиков и финансовые преступления. Также его обвиняют в соучастии в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии, напоминает Washington Times.
А в США уже ведётся расследование о предполагаемом присвоении олигархом денег МВФ. Молдаване же опасаются, что такое огромное состояние Плахотнюка поможет ему избежать наказания, однако, судя по последним событиям, возможности олигарха сужаются.
По мнению автора статьи, одно не совсем понятно: почему официальные лица Вашингтона не последовали примеру швейцарских, немецких и румынских властей раньше и не начали правоохранительные расследования в отношении бывшего лидера ДПМ, который, бежав из страны, мог свободно путешествовать почти по всему миру. К счастью, администрация Трампа всё-таки приняла долгожданное верное решение, но всё ещё остаётся открытым вопрос: что будет дальше с беглым преступником?
«Вашингтон должен продолжить недавнюю политику сотрудничества с Европейским союзом и Россией по вопросам, связанным с Молдовой. Слишком долго Молдова считалась геополитической пешкой в Вашингтоне, Брюсселе и Москве. Теперь же Белый дом не может позволить Плахотнюку влиять на внутреннюю политику этой страны. Да и на внешнюю тоже»,
– констатирует Washington Times.
Соб. корр. ФСК
На фото. Влад Плахотнюк на приёме в Британском Королевском объединённом институте RUSI, источник – Официальный сайт ДПМ

Фонд Стратегической Культуры

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