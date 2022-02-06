Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
У стрелявшей по Донбассу украинской снайперши нашли ещё один смертельный "т...
Армия Украины начала голодать
Украинский БПЛА сбит в Белоруссии: Военкор в пяти словах обозначил последствия
Европа наносит удар по окружению Путина: Фон дер Ляйен дошла до прямых угроз
Главная / Политика

Washington Post: Россия готова обезглавить киевское правительство и убить 50 тысяч украинцев

06 февраля 2022, 11:50  •  128 • Политика
Источники WP сообщают, что Россия стянула не менее 70 процентов "сил вторжения" к границе Украины. Прогноз печальный: в случае начала войны Киев будет захвачен за несколько дней, 50 тысяч жителей будут убиты, а пять миллионов беженцев хлынут в Европу.
В опубликованном накануне материале американского издания Washington Post утверждается, что в последние две недели Россия резко усилила своё военное присутствие вблизи украинских границ. По данным источников WP, число батальонных групп выросло с 60 до 83 по 750 военнослужащих в каждой, а это составляет примерно 70% от необходимых для вторжения сил.
Журналисты не уточнили, откуда у них такие сведения, сославшись лишь на "многочисленные источники" в разведке и не только. Также в статье говорится, что Россия способна обезглавить киевское правительство за несколько дней, при этом могут погибнуть до 50 тысяч мирных жителей, а около пяти миллионов украинцев превратятся в беженцев и будут искать спасение в Европе.
Между тем ранее точно такую же информацию и тоже со ссылкой на анонимные источники "слило" агентство Reuters. Некие эксперты рассказали журналистам, что, если война начнётся, Киев будет взят русскими всего за несколько дней. Если Россия нападёт на Украину, число убитых с обеих сторон может достичь 85 тысяч человек, пишет издание.
Тем временем издатель американского журнала National Interest, автор нашумевшей книги о Владимире Путине и Западе Дмитрий Саймс озвучил единственное условие, при котором война России и Украины может начаться. Он уверен: Москва не станет нападать первой, но дать жёсткий ответ на агрессию способна.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


128
Источник
Похожие новости
06 февраля 2022, 02:30
"Арестуем вас на следующий день": Посол России рассказал об угрозах русским дипломатам в США
06 февраля 2022, 00:10
"Давай, Путин!": Старики и малыши взялись за автоматы. О чём умолчал The Sun?
06 февраля 2022, 07:45
Эрдоган публично унизил Зеленского. Шарий показал "мелочь", которую "не заметил никто"
06 февраля 2022, 00:10
Претензию Госдепа после беспрецедентного решения Москвы Захарова обнулила простым вопросом: "Когда?"
06 февраля 2022, 06:00
"Шойгу знает?": Ядерные учения России вызвали переполох в США. И это только планы
06 февраля 2022, 10:05
"Мы самое богатое государство в мире?": Новая "покупка" Зеленского возмутила украинцев
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 февраля 2022, 02:30
"Арестуем вас на следующий день": Посол России рассказал об угрозах русским...
06 февраля 2022, 00:10
"Давай, Путин!": Старики и малыши взялись за автоматы. О чём умолчал The Su...
06 февраля 2022, 07:45
Эрдоган публично унизил Зеленского. Шарий показал "мелочь", которую "н...
06 февраля 2022, 00:10
Претензию Госдепа после беспрецедентного решения Москвы Захарова обнулила простым воп...
06 февраля 2022, 06:00
"Шойгу знает?": Ядерные учения России вызвали переполох в США. И это только...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2022, 05:10
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого невозможно оправиться
04 февраля 2022, 10:15
Европа наносит удар по окружению Путина: Фон дер Ляйен дошла до прямых угроз
03 февраля 2022, 13:15
Глазьев уместил всю суть "войны с Россией" в одно фото: "А что потеряли русские?"
03 февраля 2022, 09:45
"Хо-хо просто": Лавров блистательно разбил Венедиктова в прямом эфире
02 февраля 2022, 18:35
Время для переговоров исчерпано
30 января 2022, 13:00
Кто возглавит постмайданную Украину?
01 февраля 2022, 10:30
Пришло время разменять донбасский козырь: Россия и НАТО в шаге от исторического решения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.