Washington Post: Россия готова обезглавить киевское правительство и убить 50 тысяч украинцев

Источники WP сообщают, что Россия стянула не менее 70 процентов "сил вторжения" к границе Украины. Прогноз печальный: в случае начала войны Киев будет захвачен за несколько дней, 50 тысяч жителей будут убиты, а пять миллионов беженцев хлынут в Европу.

В опубликованном накануне материале американского издания Washington Post утверждается, что в последние две недели Россия резко усилила своё военное присутствие вблизи украинских границ. По данным источников WP, число батальонных групп выросло с 60 до 83 по 750 военнослужащих в каждой, а это составляет примерно 70% от необходимых для вторжения сил.

Журналисты не уточнили, откуда у них такие сведения, сославшись лишь на "многочисленные источники" в разведке и не только. Также в статье говорится, что Россия способна обезглавить киевское правительство за несколько дней, при этом могут погибнуть до 50 тысяч мирных жителей, а около пяти миллионов украинцев превратятся в беженцев и будут искать спасение в Европе.

Между тем ранее точно такую же информацию и тоже со ссылкой на анонимные источники "слило" агентство Reuters. Некие эксперты рассказали журналистам, что, если война начнётся, Киев будет взят русскими всего за несколько дней. Если Россия нападёт на Украину, число убитых с обеих сторон может достичь 85 тысяч человек, пишет издание.

Тем временем издатель американского журнала National Interest, автор нашумевшей книги о Владимире Путине и Западе Дмитрий Саймс озвучил единственное условие, при котором война России и Украины может начаться. Он уверен: Москва не станет нападать первой, но дать жёсткий ответ на агрессию способна.