Названо имя информатора русского аналитика Игоря Данченко, который распространял ложные сведения о связи Трампа с Россией. Им был Чарльз Долан, близкий к Демократической партии США.

Русский аналитик Игорь Данченко получал ложную информацию для "досье" на экс-президента США Дональда Трампа о том, что тот якобы имел связи с Россией, от близкого к Демократической партии США специалиста по связям с общественностью Чарльза Долана. Об этом пишет газета Washington Post.

Гражданин США, по информации американского издания, передавал информацию Данченко, а после сам пытался её дискредитировать.

В обвинительном приговоре имени Долана нет, но его адвокат подтвердил, что тот фигурирует как "специалист по связям с общественностью" и сейчас выступает в качестве свидетеля.

Издание сообщает, что Долан работал в предвыборном штабе Билла и Хиллари Клинтон, которая являлась соперницей Трампа в 2016 году на выборах президента.

В обвинительном заключении также отмечается, что Долан тесно общался с представителями властей России.

В 2016 году в отношении Трампа проводилось расследование на предмет его связи с Россией. Спецпрокурор, расследовавший "русское дело" на протяжении двух лет, подтвердил обвинения в адрес России, но доказательств "сговора" не представил.