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Washington Post рассекретила "доносчика" в "русском деле" Трампа
07 ноября 2021, 12:35 • 101 • Политика
Названо имя информатора русского аналитика Игоря Данченко, который распространял ложные сведения о связи Трампа с Россией. Им был Чарльз Долан, близкий к Демократической партии США.
Русский аналитик Игорь Данченко получал ложную информацию для "досье" на экс-президента США Дональда Трампа о том, что тот якобы имел связи с Россией, от близкого к Демократической партии США специалиста по связям с общественностью Чарльза Долана. Об этом пишет газета Washington Post.
Гражданин США, по информации американского издания, передавал информацию Данченко, а после сам пытался её дискредитировать.
В обвинительном приговоре имени Долана нет, но его адвокат подтвердил, что тот фигурирует как "специалист по связям с общественностью" и сейчас выступает в качестве свидетеля.
Издание сообщает, что Долан работал в предвыборном штабе Билла и Хиллари Клинтон, которая являлась соперницей Трампа в 2016 году на выборах президента.
В обвинительном заключении также отмечается, что Долан тесно общался с представителями властей России.
В 2016 году в отношении Трампа проводилось расследование на предмет его связи с Россией. Спецпрокурор, расследовавший "русское дело" на протяжении двух лет, подтвердил обвинения в адрес России, но доказательств "сговора" не представил.
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