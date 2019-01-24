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Washington Post поставило в тупик даже своих читателей, обвинив в венесуэльских событиях не Мадуро и не Трампа

24 января 2019, 22:24  •  144 • В мире
The Washington Post в опубликованной статье утверждает, что США и Венесуэла оказались в "напряжённом противостоянии" только потому, что Россия предостерегла от американского "вмешательства". В Сети отреагировали: "Всё как обычно. У них это уже привычка везде искать след Москвы и руку Кремля, а также другие части тела".
Причиной напряжённого противостояния между Вашингтоном и Каракасом стало требование России "прекратить американское вмешательство" в дела Венесуэлы. Такое предположение высказывают авторы статьи, опубликованной 24 января газетой The Washington Post.
По версии издания, Москва, так же как и Пекин, долгие годы поддерживала Каракас, инвестируя в эту латиноамериканскую страну миллиарды долларов. И вот теперь Вашингтон признаёт новым президентом Хуана Гуайдо, главу оппозиции, поддерживаемой США. При этом американские власти называют законного президента Мадуро не иначе как "водителем троллейбуса" и узурпатором, превращающим Венесуэлу в "наркогосударство".
Из-за всего этого Николас Мадуро разрывает отношения с Вашингтоном и требует забрать из Каракаса американских дипломатов. Вашингтон даёт ответ: "Они не сдвинутся с места", а Трамп приветствует нового президента Гуайдо.
Вскоре российский МИД, комментируя ситуацию в Венесуэле, заявил, что действия США только углубляют раскол в стране и дестабилизируют обстановку в целом.
Правда, некоторые "внутренние критики" Путина, продолжает WP, уже радостно поприветствовали Хуана Гуайдо. А "лидер оппозиции" Навальный и вовсе заявил, что "Мадуро скоро переедет жить в роскошную виллу в элитном районе Москвы".
На эту публикацию обратила внимание журналистка Юлия Витязева. В своём микроблоге в Twitter она отметила: "США и Венесуэла оказались в состоянии напряжённого международного противостояния, так как Трамп не отозвал послов, несмотря на официальный приказ об их изгнании, а Россия потребовала, чтобы американцы прекратили "вмешательство". Как вам такая подача ситуации от Washington Post?"
Подписчики журналистки оценили статью WP. "Главное - самим никогда не забывать о российском следе, кремлёвских руках, ногах, глазах и не давать забывать об этом другим", - отметил пользователь Groll.
"Теперь США будут только повод искать, чтобы опять во всём обвинить Кремль. А как же иначе?", "Пытаются посадить в Каракасе свою ручную обезьянку. А тут вдруг Россия помешала. Опять", - пишут другие комментаторы.
"Казалось бы, при чём тут Россия? Видимо, для связки слов", "Даже если нельзя привязать к ситуации Москву, всё равно же привяжут", - уверены остальные пользователи.

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