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Washington Post показало беженцев с Украины: Они оказались "тёмненькими"

05 марта 2022, 21:30  •  32 • Политика
Пропаганда стран Запада даже не пытается использовать факты для сообщений с Украины.
В Telegram-канале "Медиацентр B1" показали якобы фото беженцев с Украины, которым иллюстрируют западные СМИ ситуацию на Украине.
На фото в газете Washington Post видно, как некие люди стоят у забора, якобы у КПП на границе.
Однако при увеличении становится видно, что на снимке изображены беженцы из стран Африки.
По данным западных СМИ, Украину действительно пытаются покинуть множество мирных жителей. В Польше заявили, что в страну въехало не менее 800 тысяч человек.
На Украине в 2014 году произошёл вооружённый госпереворот, началась гражданская война, унёсшая жизни около 14 тысяч человек. Крым по итогам референдума воссоединился с Россией. Власть на Украине захватили националисты и бандиты.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
Страны Запада попытались втянуть Украину в военный блок НАТО, что прямо угрожает безопасности России. Россия откликнулась на просьбу ДНР и ЛНР отразить агрессию Киева. Власти в Киеве заявили о желании получить ядерное оружие. На территории Украины действуют банды неонацистов-бандеровцев, которые проводят геноцид русского населения. Путин подчеркнул, что у России нет намерения оккупировать Украину.
США и ЕС ввели против России беспрецедентные санкции, оборвав практически все экономические отношения.

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