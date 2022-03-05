Washington Post показало беженцев с Украины: Они оказались "тёмненькими"

Пропаганда стран Запада даже не пытается использовать факты для сообщений с Украины.

В Telegram-канале "Медиацентр B1" показали якобы фото беженцев с Украины, которым иллюстрируют западные СМИ ситуацию на Украине.

На фото в газете Washington Post видно, как некие люди стоят у забора, якобы у КПП на границе.

Однако при увеличении становится видно, что на снимке изображены беженцы из стран Африки.

По данным западных СМИ, Украину действительно пытаются покинуть множество мирных жителей. В Польше заявили, что в страну въехало не менее 800 тысяч человек.

На Украине в 2014 году произошёл вооружённый госпереворот, началась гражданская война, унёсшая жизни около 14 тысяч человек. Крым по итогам референдума воссоединился с Россией. Власть на Украине захватили националисты и бандиты.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Страны Запада попытались втянуть Украину в военный блок НАТО, что прямо угрожает безопасности России. Россия откликнулась на просьбу ДНР и ЛНР отразить агрессию Киева. Власти в Киеве заявили о желании получить ядерное оружие. На территории Украины действуют банды неонацистов-бандеровцев, которые проводят геноцид русского населения. Путин подчеркнул, что у России нет намерения оккупировать Украину.

США и ЕС ввели против России беспрецедентные санкции, оборвав практически все экономические отношения.