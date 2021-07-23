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Washington Post: победа реформаторов на заднем дворе России

23 июля 2021, 15:55  •  175 • Украина
Молдова предлагает закрепиться Западу в Восточной Европе, однако за это Запад должен заплатить
«Политические соревнования в евразийских странах часто воспринимаются как соревнования между демократическим Западом и российской автократией. Однако геополитическое соперничество иногда затмевается другими факторами, в частности борьбой с коррупцией. Отвращение граждан к повсеместному взяточничеству привело к украинской «революции достоинства» 2014 года, которая сбросила пророссийский режим в пользу либералов, ориентированных на Запад. Нечто подобное произошло в соседней Молдове, где реформистская партия, возглавляемая экономистом с гарвардским образованием, победила на парламентских выборах с большим перевесом, используя антикоррупционную риторику»,
– говорится в редакционной статье известной американской газеты Washington Post.
Издание напоминает своим читателям, что президентом далёкой Молдавии в настоящее время является Майя Санду, «бывшая технократ Всемирного банка», именно она привела свою партию к победе на парламентских выборах, разгромив все пророссийские силы в Молдавии. А ведь все эти политические силы, ориентированные на Россию, доминировали в молдавской политике на протяжении всех 30 лет независимости страны. Теперь же, отмечает WP, Санду открыто заявляет о том, что Молдавия разворачивается на Запад. А победа её партии на парламентских выборах была получена за счёт 200-тысячной молдавской диаспоры, признаёт издание.
Но выступает Санду не только за прозападный путь, она обещает побороть коррупцию в стране, занимающей третье место в Европе по коррумпированности после Украины и России. Также Молдавия известна тем, что из её банковской системы был украден миллиард долларов, а виновные до сих пор не найдены, пишет Washington Post.
Далее следует перечень подвигов Майи Санду на политическом поле Молдовы: победа и изгнание олигарха Влада Плахотнюка, вызов экс-президенту социалисту Игорю Додону, победа на президентских выборах и победа её партии на выборах парламентских 11 июля 2021 года. Всё это WP называет «невероятными победами над мерзкой командой». А сама статья в оригинале озаглавлена «Реформаторы одержали редкую победу на задворках России. Байден должен им помочь».
Издание объясняет, почему Вашингтон просто обязан теперь помогать Санду. Дело в том, что Молдавия не сможет прожить без помощи со стороны России, в которую идёт большая часть молдавского экспорта. Однако присоединиться Молдавия мечтает к западному демократическому сообществу – вот такая незадача. Отвернувшись от России, Кишинёв должен получить какие-то компенсации, например большие иностранные инвестиции и финансовую помощь от Евросоюза, куда Молдавия так мечтает вступить.
«Соединённые Штаты также должны активизировать своё участие в международной помощи Молдове. Президент Байден часто говорил о важности победы в глобальном соревновании между либеральной демократией и автократией, между Востоком и Западом. И вот теперь Молдова предлагает реальную возможность закрепиться Западу в Восточной Европе, однако за это Западу придётся заплатить»,
– констатирует Washington Post.
Соб. корр. ФСК

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