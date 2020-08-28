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Washington Post обнародовал "признание" экс-спецназовца в шпионаже "для ГРУ"

28 августа 2020, 18:05  •  61 • В мире
Издание Washington Post обнародовало "сенсацию" о "признании" бывшего американского спецназовца, которое якобы должно подтверждать шпионаж в пользу ГРУ. Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс ещё год назад говорил о своей особой миссии и о том, что хочет "принести России свободу". По мнению американских журналистов, этого должно было хватить, чтобы заподозрить его в шпионаже.
Издание Washington Post выпустило материал о задержанном экс-спецназовце, которого подозревают в шпионаже для России. Журналисты написали, что ещё в прошлом году Рафаэль Дзибински-Деббинс буквально "признался" в своих контактах с русскими.
Журналисты утверждают, что он видел свою миссию как "принести в Россию свободу". Об этом офицер заявил ещё в 2019 году, когда оформлял допуск к секретным документам. Суд счёл, что это "доказывает" связи бывшего спецназовца с русскими. Теперь мужчине грозит срок вплоть до пожизненного заключения.
Напомним, что Питер Деббинс арестован 21 августа по подозрению в шпионаже в пользу России. Журналисты пишут, что таким образом он хотел отомстить за то, что его военная карьера "преждевременно оборвалась". СМИ считают, что британские секреты офицер передавал русским с 1996 по 2011 год.
Якобы договор с Деббинсом заключили ещё в 1996 году, когда он был в России "по образовательной программе" и жил в Челябинске. Якобы русские разведчики дали ему кодовое имя "Икар Лесников".

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