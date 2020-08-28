Washington Post обнародовал "признание" экс-спецназовца в шпионаже "для ГРУ"

Издание Washington Post выпустило материал о задержанном экс-спецназовце, которого подозревают в шпионаже для России. Журналисты написали, что ещё в прошлом году Рафаэль Дзибински-Деббинс буквально "признался" в своих контактах с русскими.

Журналисты утверждают, что он видел свою миссию как "принести в Россию свободу". Об этом офицер заявил ещё в 2019 году, когда оформлял допуск к секретным документам. Суд счёл, что это "доказывает" связи бывшего спецназовца с русскими. Теперь мужчине грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, что Питер Деббинс арестован 21 августа по подозрению в шпионаже в пользу России. Журналисты пишут, что таким образом он хотел отомстить за то, что его военная карьера "преждевременно оборвалась". СМИ считают, что британские секреты офицер передавал русским с 1996 по 2011 год.

Якобы договор с Деббинсом заключили ещё в 1996 году, когда он был в России "по образовательной программе" и жил в Челябинске. Якобы русские разведчики дали ему кодовое имя "Икар Лесников".