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Washington Examiner: "Байден превратился в мальчика на побегушках у Путина"

02 июня 2021, 16:00  •  98 • Политика
Президент США Джо Байден принял решение аннулировать разрешение нефтяной компании Delta Crescent Energy на работу в северо-восточной Сирии. В Вашингтоне этот шаг расценили, как новый подарок президенту России Владимиру Путину перед встречей 16 июля.
Издание Washington Examiner при оценке последних действий Байдена не скупится на гневные слова. В последние недели глава Белого дома, по словам автора публикации, "превратился в мальчика на побегушках для Путина".
"Мы видим, как Байден пресмыкается перед Путиным. Байден отказывается применять ободренные Конгрессом санкции против "Северного потока-2", умиротворяет Россию. Он умолил Путина провести встречу в Женеве 16 июня", - пишет Washington Examiner.
По словам авторов статьи "Байден сделал Путину очередной подарок", решение отозвать разрешение американской нефтяной компании работать на северо-востоке Сирии было большой ошибкой. Washington Examiner считает, что оно принесет пользу Башару Асаду и России, а Америке и ее союзникам – лишь ущерб.
В заключении издание предполагает, что Байден сейчас очень популярен в Кремле, чего не скажешь о союзниках США.

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