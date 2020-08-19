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WarGonzo указал на странность в смерти русского генерала в Сирии: "Всё не так просто"
19 августа 2020, 13:05 • 180 • В мире
Автор телеграм-канала WarGonzo прокомментировал случившуюся в Сирии трагедию. В сообщении канала говорится, что версия гибели военного может оказаться запутаннее, чем просто нападение боевиков.
В Сирии при взрыве погиб генерал-майор Вячеслав Гладких. Как выяснили профильные источники, он служил в Забайкальском крае и занимал должность замкомандующего 36-й общевойсковой армией ВС РФ.
Происшествие случилось недалеко от нефтяного месторождения Ат-Тайм южнее Дейр-эз-Зора. Российские бойцы возвращались в пункт базирования после раздачи гумпомощи сирийцам.
Во время проезда транспорта на обочине сдетонировала бомба.
Жертвами взрыва стали генерал-майор Гладких, а также командующий национальной обороной сирийского города Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и его четверо подчинённых.
Кроме того, были ранены двое российских военных.
Информацию о гибели генерала уже подтвердили в Минобороны РФ. Сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу представил погибшего офицера к государственной награде посмертно.
Автор телеграм-канала WarGonzo увидел странность в этом происшествии.
"Когда в Сирии убивают русских генералов - это безусловный ***. Дейр-эз-Зор - это провинция, разделённая на зоны влияния между двумя альянсами - курдами/США с одной стороны и САР/РФ с другой. Можно, конечно, списать всё на недобитков-игиловцев*, но что-то нам подсказывает, что всё не так просто", - говорится в сообщении телеграм-канала.
* ИГИЛ - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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