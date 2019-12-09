«WADA вам, а не Курилы!» • 108 • Аналитика

Словно в понедельник их мама родила. Как нельзя лучше подходит эта строчка из советской песни для тех наших чиновников, которых бросили на амбразуру - защищать российский спорт от иностранных посягательств.



Председатель правительства России Дмитрий Медведев прокомментировал решение исполкома Всемирной антидопинговой ассоциации (WADA) по отстранению Россию от участия в крупных международных соревнованиях.





Напомним, что ВАДА приняла такое решение, которое автоматически распространяется на МОК, как структуру, поддерживающую антидопинговый кодекс. В этой связи возникает очередная угроза для российских атлетов либо пропустить ближайшую Олимпиаду, либо участвовать в ней безликой массой – без герба, флага, гимна, российской спортивной формы, без права на совместные тренировки и многое другое.



Ближайшая по времени Олимпиада состоится в следующем году в японском Токио.



Дополнительно в ВАДА отметили, что сборная России по футболу не сможет выступать на ЧМ-2022 в Катаре (если успешно пройдёт отборочный раунд) под национальным флагом. Если выступать, то вновь безликой «массой» - так считают «вадовские функционеры».



Медведев заявил, что российским организациям, по вине которых возник этот скандал, должны «подумать о том, как решение обжаловать». При этом председатель кабмина РФ добавил, что речь снова идёт об антироссийской истерии, приобретающей хроническую форму.



Российские болельщики уже отреагировали на заявления ВАДА о том, что если российская сборная собирается поехать на летнюю Олимпиаду в Японию, то там будет выступать без национальной (государственной) атрибутики – под так называемым «нейтральным» (флагом).



Отмечается, что сам факт заигрываний с антироссийской системой в «признание своей вины» со стороны российских чиновников в конечном итоге приводит к очередным негативным последствиям. Это попытка честно играть с карточным шулером, который вдобавок собрал за столом своих подпевал. Как результат: уплатили штраф за недоказанные обвинения, устроили цирк с «чистосердечным признанием», виновные (если они виновные) продолжают занимать свои кожаные кресла, а где-то вполне спокойно бегают на лыжах норвежские астматики и топчут корты американские сёстры с братскими антропометрическими атрибутами и справками от врача.



По некоторым данным, за санкции против российского спорта - японский представитель WADA. При этом голосовали единогласно, в едином порыве. То есть, Япония откровенно, фактически на государственном уровне, поддержала санкции не просто против российского спорта, против российского чиновничества, а против России и российского народа в целом.



А на этом фоне в Токио в очередной раз поднимает вопрос «необходимости подписания мирного договора с РФ с рассмотрением статуса Северных территорий (Курильских островов)».



В такой ситуации ответ может быть только один: «WADA вам, а не Курилы!» Пора уже, на самом деле, закрывать этот нелепый вопрос с "желающими" обсудить "курильский статус".



Вдобавок для каждого японского туриста, рефлексирующего по «Северным землям», любое посещение Курил – исключительно под нейтральным флагом, с тройной сдачей анализов и перепроверкой результатов в международных лабораториях, чтобы вдруг не заразили наших спортсменов, которых ранее не смогли защитить от произвола известные российские чиновники.



Для комиссии WADA - въезд в Россию строго по одному, с заклеенной государственной атрибутикой на паспорте, пробиркой с... и документами о наличии прививок за последние 30 лет - с двумя ксерокопиями, естественно, и заверением в районных поликлиниках и региональных нотариальных конторах каждого из федеральных округов РФ.



Теперь в Международном олимпийском комитете подсчитывают, какие убытки понесёт организация, если, например, в финансовой поддержке соревнований откажут крупные российские спонсоры или Россия и вовсе покинет ВАДА и МОК с прекращением выплат членских взносов. Но их души греет один факт: российское чиновничество может компенсировать всё это в виде выплаты очередного штрафа – не из своих же, в самом деле, карманов.

Словно в понедельник их мама родила. Как нельзя лучше подходит эта строчка из советской песни для тех наших чиновников, которых бросили на амбразуру - защищать российский спорт от иностранных посягательств.Председатель правительства России Дмитрий Медведев прокомментировал решение исполкома Всемирной антидопинговой ассоциации (WADA) по отстранению Россию от участия в крупных международных соревнованиях.Напомним, что ВАДА приняла такое решение, которое автоматически распространяется на МОК, как структуру, поддерживающую антидопинговый кодекс. В этой связи возникает очередная угроза для российских атлетов либо пропустить ближайшую Олимпиаду, либо участвовать в ней безликой массой – без герба, флага, гимна, российской спортивной формы, без права на совместные тренировки и многое другое.Ближайшая по времени Олимпиада состоится в следующем году в японском Токио.Дополнительно в ВАДА отметили, что сборная России по футболу не сможет выступать на ЧМ-2022 в Катаре (если успешно пройдёт отборочный раунд) под национальным флагом. Если выступать, то вновь безликой «массой» - так считают «вадовские функционеры».Медведев заявил, что российским организациям, по вине которых возник этот скандал, должны «подумать о том, как решение обжаловать». При этом председатель кабмина РФ добавил, что речь снова идёт об антироссийской истерии, приобретающей хроническую форму.Российские болельщики уже отреагировали на заявления ВАДА о том, что если российская сборная собирается поехать на летнюю Олимпиаду в Японию, то там будет выступать без национальной (государственной) атрибутики – под так называемым «нейтральным» (флагом).Отмечается, что сам факт заигрываний с антироссийской системой в «признание своей вины» со стороны российских чиновников в конечном итоге приводит к очередным негативным последствиям. Это попытка честно играть с карточным шулером, который вдобавок собрал за столом своих подпевал. Как результат: уплатили штраф за недоказанные обвинения, устроили цирк с «чистосердечным признанием», виновные (если они виновные) продолжают занимать свои кожаные кресла, а где-то вполне спокойно бегают на лыжах норвежские астматики и топчут корты американские сёстры с братскими антропометрическими атрибутами и справками от врача.По некоторым данным, за санкции против российского спорта - японский представитель WADA. При этом голосовали единогласно, в едином порыве. То есть, Япония откровенно, фактически на государственном уровне, поддержала санкции не просто против российского спорта, против российского чиновничества, а против России и российского народа в целом.А на этом фоне в Токио в очередной раз поднимает вопрос «необходимости подписания мирного договора с РФ с рассмотрением статуса Северных территорий (Курильских островов)».В такой ситуации ответ может быть только один: «WADA вам, а не Курилы!» Пора уже, на самом деле, закрывать этот нелепый вопрос с "желающими" обсудить "курильский статус".Вдобавок для каждого японского туриста, рефлексирующего по «Северным землям», любое посещение Курил – исключительно под нейтральным флагом, с тройной сдачей анализов и перепроверкой результатов в международных лабораториях, чтобы вдруг не заразили наших спортсменов, которых ранее не смогли защитить от произвола известные российские чиновники.Для комиссии WADA - въезд в Россию строго по одному, с заклеенной государственной атрибутикой на паспорте, пробиркой с... и документами о наличии прививок за последние 30 лет - с двумя ксерокопиями, естественно, и заверением в районных поликлиниках и региональных нотариальных конторах каждого из федеральных округов РФ.Теперь в Международном олимпийском комитете подсчитывают, какие убытки понесёт организация, если, например, в финансовой поддержке соревнований откажут крупные российские спонсоры или Россия и вовсе покинет ВАДА и МОК с прекращением выплат членских взносов. Но их души греет один факт: российское чиновничество может компенсировать всё это в виде выплаты очередного штрафа – не из своих же, в самом деле, карманов. Володин Алексей Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





108 Источник Похожие новости Полёт "Ястреба" Туркменский размен Болгарский тормоз: преграда «Турецкому потоку» Форсирование Немана. Отважная семёрка Русский мир и историческая роль Путина Пёрл-Харбор от Сталина Новости партнеров